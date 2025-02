Cómo ver las cámaras privadas de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ en vivo fuera de Estados Unidos o en México?

‘La Casa de los Famosos All Stars’ empezó a transmitirse por la señal de Telemundo para Estados Unidos, México y el resto de América Latina de domingos a viernes. También está la opción de verlo on demand 24/7 en vivo desde la web oficial del canal, pero, si estás fuera de Estados Unidos, te va a ser una advertencia que dice ‘¡Lo sentimos! Esta transmisión no está disponible en tu área’.

Pero no será lo único a lo que no tendrás acceso. Si quieres ver información actualizada, noticias y recortes de videos que sube Telemundo con los mejores momentos del reality, te indicará que el contenido está fuera del área permitida. Para que eso no te pase y puedas ver ‘La Casa de los Famosos All Stars’ fuera de Estados Unidos en vivo y desde cualquier parte del mundo, deberás contratar una VPN o Red Privada Virtual.

La Casa de los Famosos All Stars en vivo Telemundo

¿Cómo usar una VPN para ver ‘La Casa de los Famosos All Stars’?

Existen muchos proveedores del servicio de las VPNs, algunas de las más conocidas son:

NordVPN

Hotspot Shield Free VPN

Surfshark VPN

McAfee

Para ver ‘La Casa de los Famosos All Stars’ con una VPN, puedes elegir NordVPN, Surfshark VPN, McAfee o Hotspot Shield Free VPN, o la de tu preferencia. Para el caso de estos ejemplos, los tres primeros son pagos, pero pueden ofrecer pruebas gratuitas con tiempo de vencimiento. Hotspot Shield tiene una versión gratis con limitaciones.

¿Cómo usar una VPNs gratis para ver ‘La Casa de los Famosos All Stars’?

Para poderlas usar, debes instalar la app de la VPN, ya sea que tenga o no su versión gratis, elige un servidor en un país donde el programa esté disponible y conéctate. Luego, accede a Telemundo o su app para ver el contenido sin bloqueos.

Los primeros nominados de La Casa de los Famosos All Stars Intagram.

Las VPN gratuitas pueden tener restricciones de velocidad y datos, afectando la transmisión ¡Tenlo en cuenta para cuando vayas a ver LCDLFALLSTARS!

Si el acceso sigue bloqueado, prueba otro servidor o borra la caché del navegador. Para una mejor experiencia, se recomienda una VPN paga con servidores optimizados para streaming.