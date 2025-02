Laura Bozzo mostró su rostro al natural tras quitarse los hilos tensores en ‘La Casa de los Famosos All Stars': VIDEO

No cabe duda de que, aunque todavía no hay peleas fuertes en “La Casa de los Famosos All Stars”, los participantes de este reality de Telemundo están dispuestos a todo con tal de llevarse a casa los 200 mil dólares, ¡sobre todo Laura Bozzo, quien se consolidó como una celebridad dispuesta a arriesgarlo todo!

Como te contamos en TVyNovelas, a Laura Bozzo no le agradó mucho la idea de convivir con Alfredo Adame y hasta un "¡Desgraciado!” se le salió en la gala de arranque de “La Casa de los Famosos All Stars"; sin embargo, después de mostró más tranquila y, además de besar al “Golden Boy”, exhibió un arreglito en su cara que nadie notó... hasta ahora.

¿CÓMO SE VE LAURA BOZZO SIN HILOS TENSORES EN LA CARA?

Ya en el “Gran Hermano VIP”, reality show español en el que participó hace casi dos años, Laura Bozzo sorprendió con un impactante desnudo totalmente en vivo que dejó a más de una persona con la boca abierta; ahora, la peruana volvió a exponer un aspecto de su intimidad que hasta ahora se había mantenido en total hermetismo.

“Son hilos que me pongo para jalarme la cara. Secreto para rejuvenecer”

En un momento que de inmediato se viralizó en redes sociales, Laura Bozzo se sinceró ante sus compañeros del Cuarto Tierra y, sin dudarlo un segundo, se quitó los hilos tensores que usa en la cara para darle el fresco aspecto juvenil que se ve en las fotos que publica en su cuenta de Instagram.

El secreto mejor guardado de Laura Bozzo



Los hilos tensores y el lío que se arma para quitárselos 😂

#LCDLFALLSTARs #LCDLF5 pic.twitter.com/jyJUWmj97J — 𝐋𝐀Ú-𝐍𝐈𝐂𝐀🪬 (@LauraLovek97) February 5, 2025

“Voy a mostrar el secreto mejor guardado de Laura Bozzo”, expresó la celebridad mientras se retiraba sus hilos tensores en medio de expresiones de dolor: ¡nada le importó con tal de mostrar cómo es su cara realmente, sin el apoyo de trucos estéticos!

Los compañeros de Bozzo debieron ayudarle a quitarse los tensores y, por unos momentos, la audiencia pudo observar con todo detalle los signos de la edad en la piel de la peruana: "¡Au... me muero! (...) son hilos que me pongo para jalarme la cara. Secreto para rejuvenecer”, reconoció la mítica presentadora de “Laura en América”.

Laura Bozzo hizo un rictus de dolor al quitarse los hilos que tensaban su rostro. CAPTURA DE VIDEO

¿QUÉ SON LOS HILOS TENSORES?

La aplicación de hilos tensores es una técnica de belleza no invasiva que consiste en insertar hilos finos debajo de la piel para darle al rostro de la persona una apariencia más juvenil.

Este arreglito estético, que puede ser temporal o permanente, elimina arrugas, flacidez, levanta las cejas y le da una nueva definición al óvalo de la cara: eso sí, los hilos deben aplicarse por manos profesionales ya que es necesario el uso de agujas finas, por lo que siempre existe el riesgo de una infección.