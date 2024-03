¿Cómo terminó el asunto entre Wendy Guevara y Sergio Mayer? Esto dijo la influencer sobre el tema

El intenso conflicto entre Wendy Guevara y Sergio Mayer

Como recordarás, aunque parecía que los miembros del Team Infierno se encaminaban a tener una sólida amistad luego de que terminó La casa de los famosos México, pronto unos preocupantes señalamientos en contra de Sergio Mayer enturbiaron la relación entre las celebridades.

Wendy Guevara, por ejemplo, soltó una auténtica bomba al revelar que Mayer pretendía deshacerse de su mánager e incluso quiso obligarla a firmar un contrato cuyas escandalosas cláusulas se dieron a conocer en varios medios de comunicación, lo que acrecentó los señalamientos en contra del empresario, quien fue tachado de “abusivo”.

Para Sergio Mayer, por su parte, todo se trató de negocios y nunca hubo una amistad real con sus compañeros: prueba de ello fueron los tensos insultos que le dirigió a Poncho de Nigris y el hecho de que hubiera dejado de seguirlos a todos ellos en Instagram .

WENDY GUEVARA REVELÓ QUE, AUNQUE YA NO LE HABLA A SERGIO MAYER, NO LO ODIA

Las aguas en torno a este tema se calmaron bastante, y luego de que transcurrieran varios días sin que este conflicto viral volviera a tocarse, fue Wendy Guevara quien decidió darle vuelta a la página con sus declaraciones más recientes, en donde detalló en qué terminó el asunto con Sergio Mayer.

Al ser cuestionada por varios reporteros que la abordaron a la salida de Televisa, Wendy Guevara fue enfática al señalar que el asunto con Mayer quedó atrás aunque nunca se arregló y, de hecho, contó que aunque respeta mucho al actor y empresario, ya no le habla.

“No arreglamos el tema. Yo siempre he dicho que al señor lo respeto y no lo odio. No lo odio. Ya hablé de lo que sucedió y de lo que me sucedió (...) yo creo que ya le di vuelta a la página”, reveló la creadora de contenido, quien aseguró de esta manera que no siente rencor.