¿Cómo se llama la novia de Eleazar Gómez? Conoce los detalles de su romance

La experiencia significó un golpe muy duro para Eleazar Gómez, quien atravesó por todo un proceso para meditar sobre el rumbo que quería para su vida; de hecho, en entrevista exclusiva para TVyNovelas, el actor remarcó la importancia que su familia y la terapia tuvieron en esta nueva etapa tras su liberación.

De hecho, ahora formar su propia familia es una de las máximas ilusiones de Eleazar Gómez, quien de hecho ya se comprometió en este 2023 con una famosa conductora, e incluso ya hasta piensa en ser papá. Conoce su historia de amor.

ELLA ES LA PROMETIDA DE ELEAZAR GÓMEZ, ¿CÓMO FUE EL FLECHAZO?

Comprometido con Jeni de la Vega, su pareja , Eleazar Gómez disfruta de una etapa de plenitud con una mujer que lo ha hecho reconsiderar muchas cosas.

“Estoy muy contento con ella porque se me hace una mujer extremadamente inteligente, con grandes sentimientos”

“Estamos hablando de una mujer espectacular, una mujer maravillosa; estoy muy contento con ella porque se me hace una mujer extremadamente inteligente, con grandes sentimientos, un bonito corazón, y eso fue lo que me llamó la atención”, compartió Eleazar en exclusiva para TVyNovelas.

¿Cómo se dio el flechazo entre Eleazar Gómez y Jeni de la Vega? Como el mismo actor cuenta, “las cosas se fueron dando, nos presentaron hace dos años en un evento de un amigo, sólo que en ese momento dejamos de vernos; pasaron cuatro meses y volvimos a coincidir, desde ese momento nos volvimos inseparables”, recordó.

Sobre tener hijos, Eleazar Gómez no sólo lo espera con ansias, sino también aseguró estar listo para esta etapa, ya que ha logrado crear un vínculo especial con su sobrino Max:

“Mi sueño más grande es ser papá, ya quiero serlo, poder crear una vida; pienso que es uno de los sentidos y sentimientos más hermosos que puede experimentar el ser humano”, aseguró.