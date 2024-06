Christian Nodal ignora las críticas por su romance con Ángela Aguilar y asegura que vive tranquilo

Si hay dos cosas seguras sobre Christian Nodal, es que su fama es casi tan grande como los escándalos en los que se ha visto involucrado desde hace algunos años, la gran mayoría relacionados a su vida sentimental. Y es que al ser una figura pública, resulta lógico que todas sus decisiones generen intriga entre sus fanáticos, no siempre en el mejor de los sentidos, como recientemente ocurrió luego de que confirmara su noviazgo con Ángela Aguilar.

Sin embargo, la mayoría del tiempo esto no es algo que le preocupe, pues ha aprendido a no prestarle atención a las cosas negativas, especialmente cuando abordan temas que para él son importantes. Así lo demostró en sus últimas declaraciones, donde defendió sus sentimientos hacia la cantante y se dijo tranquilo con el rumbo de las cosas.

El cantante está convencido de su camino

Luego de su comentada aparición en diversas pasarelas de la Semana de la Moda en París, evento en el que además sorprendió con un llamativo cambio de look, Christian Nodal habló sin tapujos de sus pensamientos más profundos.

Durante una conversación con GQ, el cantante aseveró que todas sus decisiones le han traído grandes satisfacciones, pues siempre significan la oportunidad de evolucionar para bien. “Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar”, expresó el intérprete.

El sutil comentario con el que Christian Nodal defendió su historia con Ángela Aguilar

Sin hacer mención directa a su actual pareja, Nodal dejó ver que para él, es sumamente importante hacerle caso a lo que él quiere hacer y seguir sus propias convicciones, especialmente si se trata de temas que conciernen a su vida amorosa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar hicieron estallar las redes con su beso. X/@SomosLaTribuFM

“También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. Hoy soy consciente de mis aciertos y de mis errores. A lo largo de mi vida, he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo”, señaló Christian, quien en sus apariciones pasadas pidió que se le tuviera respeto a su noviazgo, palabras que llegaron pocos días después de que negó rotundamente que su separación de Cazzu se diera por problemas de dinero.