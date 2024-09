Christian Nodal da la cara y explica por qué no sube fotos con su hija Inti: VIDEO

Christian Nodal ha decidido romper el silencio ante las críticas que ha recibido por no compartir fotos o publicaciones sobre su hija Inti, especialmente en momentos importantes como su cumpleaños. A través de sus redes sociales, el cantante expresó su postura con contundencia.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en las redes sociales, que qué mal esto”, comentó Nodal, visiblemente molesto. El artista explicó que prefiere mantener la privacidad de su hija debido a la manera en que los medios y algunos influencers distorsionan la realidad.

“Yo soy bien consciente y hablo de medios e influencers payasos como usan una imagen de mi hija para decir, ‘ah, es que este cabr%n no quiere pagar manutención’. Hablan tanta mier%a que yo no tengo estómago para leerlos”, agregó Nodal, refiriéndose a los ataques y rumores que han circulado en su contra.

El cantante enfatizó que su prioridad es proteger a su hija del acoso y las críticas en redes sociales.

“Un post así sea del corazón, se hace un mierdero de comentarios. Yo no quiero exponer a mi hija a eso, no tengo estómago para eso”, explicó. Para Nodal, lo verdaderamente importante es que su hija sepa que él siempre ha estado presente, aunque no lo refleje públicamente. “Yo creo que lo que sí importa es cuando el bebé abra su álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre estuvo allí”, concluyó el artista.

Con estas declaraciones, Christian Nodal deja clara su decisión de mantener su vida familiar fuera del ojo público y proteger a su hija de la toxicidad que a menudo rodea el mundo de las redes sociales.