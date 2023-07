Christian Estrada suplica a Ferka ver a su hijo: ‘Tiene lo más sagrado para mi’

La guerra entre María Fernanda Quiroz (Ferka) y Christian Estrada parece no tener fin, y después de que ella lo ha acusado de ser un mal padre y hasta de deudor, él da su versión a TVyNovelas.

En exclusiva habla del proceso legal que sigue con Ferka por el pequeño que procrearon juntos, asegura que es mentira todo lo que ella ha dicho sobre él, y que al final la verdad siempre sale a la luz.

¿En qué estás trabajando en este momento? Estoy contentísimo porque arranqué proyecto con TUDN, en Televisa; antes de meterme a la actuación y en la farándula, en el pasado era futbolista y siempre fui fan de La jugada y de TUDN; creo que los tiempos de Dios son perfectos, y ahora estoy con un gran equipo, es una forma de cambiar de giro, porque aparte de realities, tengo la capacidad de hacer otras cosas, y la conducción de deportes es lo mío, así que voy por buen camino.

¿Qué piensas de todo lo que se ha dicho sobre ti? Yo llegué a México gracias a Magda Rodríguez, a quien siempre le estaré agradecido porque creyó en mí; y precisamente por lo que se decía de mí fue que decidí estar en Guerreros 2020, porque la gente no me conocía en este país y era una buena forma de demostrar quién era Christian Estrada, y me fue superbién. Después estuve en Guerreros 2021, y luego tuve una gran bendición que fue mi hijo Leonel, y pues eso me cambió la vida, así que desde 2020 no he dejado de trabajar, estuve en Inseparables con la madre de hijo… Pienso que estoy haciendo las cosas bien, porque gracias a Dios me sigue saliendo chamba porque, como dicen, cuando eres padre ya no dejas de trabajar.

Mucho se ha dicho de ti que eres un mantenido cuando has estado de proyecto en proyecto… Así es; yo fui futbolista, luego me hice banquero, después empresario y empecé a trabajar en la actuación y en los realities, entonces creo que todo se puede y lo estoy demostrando, porque todo lo que he logrado ha sido con corazón y pecho. Esto apenas empieza y todo lo hago por mi hijo, porque el día que él crezca y empiece a hablar, un día va a decir: “ese es mi padre”.

¿Cómo va el proceso legal que llevas con Ferka por tu hijo? Se me acusó de unas cosas que nada qué ver, y yo como hombre, caballero y padre di la cara para demostrar que no fui culpable, porque todo lo hago por mi hijo y no voy a descansar hasta que yo forme parte de su vida; al final, es el derecho del niño, que tenga las dos figuras en su vida, la de su padre y la de su madre, algo que yo no tuve.

¿A qué te refieres? Yo nunca tuve esas dos figuras: padre y madre; en mi caso siempre fue mi madre, y para mí lo más sagrado que tengo es ella, por eso para mí es importante que mi hijo conviva con su mamá y su papá, pero ya los abogados se están encargando de eso, y creo que la justicia va a decidir.

¿Qué pides exactamente? Mi hijo va a cumplir dos años en agosto y yo jamás le quitaría el niño a una madre, yo lo único que quiero es formar parte de la vida de mi hijo, que él sepa quién es su papá, que (Ferka) no lo confunda con el novio o con el ex… Como hombre lo digo, el amor es lindo, y si Ferka se enamora de alguien más, ¡qué padre!, pero que piense en su hijo y diga: “voy a andar con alguien que sea un ejemplo para mi hijo”, porque obviamente mi niño va a convivir con esa persona. Entonces eso es lo que quiero, convivir con mi hijo y que él sepa que yo soy su padre.

¿Es mentira que te deslindaste de él? ¡Jamás! La gente se ha ido dando cuenta por sí sola, ya que yo nunca hablé mal (de Ferka), porque sé que mi hijo un día va a crecer y va a leer todo, y jamás podrá decirme: “papá, ¿por qué hablaste mal de mi mamá?”. Yo tengo la conciencia tranquila, mi hijo se va a dar cuenta de que yo siempre estuve luchando por él; hasta la fecha aquí estoy, porque los abogados cuestan y todo esto me está costando.

¿También es falso que desatendiste de su manutención, que no dabas ni para la leche? Yo mentiroso no soy, soy una persona humilde y respetuosa… Prefiero quedarme callado, porque al final del día es la madre de mi hijo y no me gustaría hablar mal de ella, pero todo sale a la luz, y yo tengo todo, los recibos de mi hijo de cuando le pagaba su escuelita, de que le mandaba (dinero) para cubrir sus necesidades… Todos los días lo buscaba y lo sigo haciendo, pero como hombre no me queda de otra más que aguantar y dejar las cosas en manos de Dios; la justicia ya se va a encargar de resolver eso, y primero Dios pronto tendré a mi gordito en mis brazos.