Christian Estrada respondió a las acusaciones de ser deudor alimenticio y Ferka lo aniquiló con un fuerte mensaje

En 2021, Ferka y Christian Estrada vivieron un tórrido romance, que aunque no funcionó y terminó al poco tiempo, sí les dejó un gran regalo: la llegada de Leonel, su hijo. Lamentablemente, la crianza del pequeño sigue siendo un tema complicado, en especial desde que se supo que es ella quien lleva toda la responsabilidad, tanto de cuidados como económica.

No obstante, esto no es del todo cierto para el modelo, que recientemente se deslindó de los señalamientos que hay en su contra por incumplir con sus obligaciones paternales, un momento que a su vez hizo enfurecer a María Fernanda y la orilló a dar una contundente declaración en la que tachó su comportamiento de “ridículo”.

¿Qué dijo Christian Estrada de Ferka? Las palabras sobre su hijo que desataron su furia

En medio de los rumores sobre su posible participación en “La Casa de los Famosos All-Stars”, Christian Estrada habló como pocas veces de todo lo que está pasando con la patria potestad de su hijo Leonel, quien desde hace más de dos años vive solo con su madre sin que él se ocupe sobre su tenencia. Cansado de estos rumores, el artista aprovechó su visita al programa “En casa”, aclaró por qué no le da dinero a su ex para que pueda costear los gastos del niño.

“Es un tema muy difícil para mí. Siempre dicen cosas, mucha gente me critica, dicen ‘Christian es un mujeriego’, ‘Christian no paga pensión’. Yo la verdad es que puedo decir poco, tengo a mis abogados, yo siempre le escribo a mi hijo, le mando mensajes”, dijo el exfutbolista.

Christian Estrada explicó por qué no paga la pensión alimenticia de Leonel, el hijo que tuvo con Ferka Instagram

Ante la pregunta de si realmente paga la manutención, Estrada rechazó que sea un deudor alimenticio como se ha mencionado, y en su lugar, expuso las razones por las que actualmente no contribuye a los gastos del menor de tres años. “No hay una pensión fija ahorita, no la hay. Yo no tengo una orden de un juez que me diga que lo haga, lo que sí tengo y puedo compartir, es que hay una cuenta para mi hijo en la que cada quincena le deposito”, señaló el joven, quien igualmente fue pareja sentimental de Frida Sofía Guzmán y Alicia Machado.

Estos dichos llegaron hasta los oídos de Ferka, que decidió compartir el video y agregó además una clara indirecta para el hombre del que alguna vez estuvo perdidamente enamorada. “Viejo ridículo”, escribió la polémica actriz junto a un emoji con los ojos volteados, demostrando que estas palabras de su expareja le resultaron sumamente tediosas.

¿Por qué terminaron Ferka y Christian Estrada?

De acuerdo con los dichos de la exparticipante de “MasterChef Celebrity”, esta relación llegó a su fin definitivamente en septiembre de 2022, justo después de que celebraran el bautizo de Leonel. Sobre las razones que detonaron esta ruptura, durante una charla en el podcast “Hablemos de tal” María Fernanda Quiroz aseguró que terminó con Christian Estrada después de que él la acusó por supuestamente haberle faltado al respeto a su madre, un momento que ella detalló, pasó al revés, pues fue ella la agredida por su entonces suegra.