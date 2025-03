Chantal Andere se vistió de luto y anunció una terrible pérdida que destrozó a su familia

A tan solo unas semanas de que celebrara por todo lo alto 37 años de trayectoria artística sobre los escenarios, Chantal Andere experimentó un dolor inimaginable. Esto luego de que la muerte sorprendió a uno de los integrantes de la familia de la actriz mexicano, provocándole sentimientos encontrados e inspirándola a mostrar un lado sensible de su personalidad que pocas veces deja ver.

Chantal Andere se despidió de su amada compañera con una triste carta de despedida

A través de su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que acumula más de 700 mil seguidores, Chantal Andere dio a conocer que lamentablemente una de sus mascotas falleció. De modo que quiso expresar sus impresiones por esta pérdida, ya que se trataba de un animalito que durante más de una década formó parte importante de la familia que construyó junto a su esposo Enrique Rivero Lake y sus dos hijos: Natalia y Sebastian.

“Gracias mi Mathilda por estos 12 años de amor que nos regalaste. Amanecer lejos de casa y enterarme de tu partida me ha sorprendido y dolido como no imaginas. Te vamos a extrañar muchísimo. No hay palabras para describir lo feliz que nos hiciste a toda la familia. Esto duele y duele mucho. Descansa mi pequeña. Te adoro para siempre”, escribió la hija de Jacqueline Andere, que además ilustró esta carta con una serie de fotografías que retrataron cuánto creció “Mathi” desde que llegó a sus vidas.

Odalys Ramírez consoló a Chantal Andere tras la muerte de su mascota

Inmediatamente, la artista de 53 años recibió numerosos mensajes de condolencias, entre ellos el de Odalys Ramírez, quien empatizó con el dolor de Chantal Andere debido a que en días pasados, ella y Patricio Borghetti también enfrentaron el duelo por la muerte de su perrito. Asimismo, los admiradores de la artista resaltaron la importancia de reconocer que despedirse de una mascota es igual de doloroso que cuando se trata de un humano, ya que con la convivencia se convierten en parte de la familia.