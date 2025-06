Cazzu confiesa que el amor por Christian Nodal la cambió y le dieron ganas de ser mamá: “Era un proyecto oculto”

La cantante argentina Cazzu sorprendió con una confesión profunda y emotiva que ya genera conversación en redes sociales y medios de comunicación. Reconocida por su trayectoria en la escena del trap y el reguetón, Cazzu habló recientemente sobre uno de los momentos más transformadores de su vida: su maternidad. Lo más inesperado es que este cambio estuvo motivado por el amor que vivió con el también cantante Christian Nodal , con quien tuvo a su hija Inti. Lo que parecía un giro repentino en su vida personal fue, en palabras de la artista, un “proyecto oculto” que salió a la luz impulsado por el amor que en ese momento sentía.

¿Por qué Cazzu decidió convertirse en madre?

Durante su participación en el programa argentino “Patria y familia”, Cazzu reveló que no estaba entre sus planes ser madre. De hecho, explicó que no visualizaba ese rol dentro de su proyecto de vida. Sin embargo, todo cambió cuando se enamoró de Christian Nodal.

La rapera confesó que su embarazo fue una sorpresa, ya que siempre había sido muy estructurada y responsable con sus decisiones. “Soy muy responsable con mis cosas, no improviso tanto y, de repente, estuve cuatro meses de novia y me quedé embarazada”, señaló. Lejos de dudar o arrepentirse, asumió la llegada de su hija como una experiencia deseada, aunque no planificada.

¿Qué papel jugó Christian Nodal en la decisión de Cazzu?

Según sus propias palabras, el vínculo emocional con Nodal fue clave. “De repente me enamoré y, bueno..., en ese momento sonó bien”, relató. Este amor le permitió abrirse a una posibilidad que había estado latente dentro de ella, pero que nunca había reconocido conscientemente.

Al hablar con su psicólogo, la artista mencionó que la maternidad parecía haber sido un deseo que siempre había estado ahí, pero que no se manifestaba de manera explícita: “Le dije: para mí, esto era un proyecto oculto que yo tenía en mi interior”. Así, el romance con el intérprete de “Adiós amor” le dio el impulso emocional necesario para dar ese paso.

¿Cómo es la hija de Cazzu y qué significado tiene su nombre?

La hija de Cazzu y Christian Nodal se llama Inti, un nombre con un profundo significado espiritual y cultural. La cantante explicó que lo eligió por su amor hacia los pueblos originarios , ya que Inti significa “dios del sol” en la cultura inca.

Cazzu no habló solamente de su experiencia como madre, también se refirió a la personalidad de su hija. La describió como una niña sociable, divertida y carismática. “Inti se porta muy bien, le copa a la gente, es re social, media chistosa”, dijo con evidente orgullo. Además, mencionó que muchos de sus amigos, quienes no tienen hijos, sienten un despertar del deseo de formar una familia al convivir con la pequeña.

Cazzu disfruta plenamente su etapa como madre INSTAGRAM

¿Qué ha dicho Cazzu sobre su vida actual como madre?

La artista confesó que disfruta plenamente su rol como madre. Aunque la maternidad no era un objetivo declarado en su vida, ahora se encuentra encantada con esta etapa. “Me encanta ser mamá”, afirmó.

También compartió que, a pesar de no haberlo planeado, se siente completamente preparada y feliz con esta nueva faceta. Ya se encuentra organizando el segundo cumpleaños de Inti, y asegura que la pequeña es “espectacular”.

❤️ Cazzu habló en una reciente entrevista sobre su experiencia como madre y cómo cambió su vida desde la llegada de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal.



😍 “El otro día lo hablé con mi psicóloga y le dije: ‘Para mí esto era un proyecto oculto que yo tenía en… pic.twitter.com/CjoOB9Z1jA — Boing 97.3 (@radioboing) June 13, 2025

Aunque la llegada de Inti fue noticia en su momento, esta es la primera vez que Cazzu aborda públicamente su proceso emocional frente a la maternidad. Lo hace desde una perspectiva honesta, al revelar cómo el amor por Christian Nodal marcó un antes y un después en su vida.