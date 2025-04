Cazzu reveló en quién está inspirada la canción ‘Con Otra’ y confesó cómo está hoy su relación con Christian Nodal

El tema ‘Con Otra’ de Cazzu despertó la experticia del público y generó varias teorías sobre a quién se la había escrito. Con una letra contundente, todo apuntaba a que estaba escrita para Christian Nodal y su actual esposa Ángela Aguilar, con quien se casó luego de una polémica separación con la trapera argentina.

Cazzu fue abordada por el programa LAM en Argentina y allí la cantante soltó la lengua y habló de todo, entre los temas que tocó, estaba para quién era la canción ‘Con Otra’. ‘La música siempre está inspirada en algo, pero, bueno, finalmente siempre es una fantasía’.

Cazzu agregó que ‘Hay que saber de donde creer’, ante la insistencia del periodista sobre la letra de la canción y su paralelismo con la realidad que ella vivió en la separación con Christian Nodal y el posterior matrimonio del cantante sonorense con Ángela Aguilar.

Cazzu reveló cómo está hoy la relación con Christian Nodal

Todo lo que tenga que ver con Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, e inclusive Belinda, es noticia si van todos en la misma nota. La cantante confesó cómo está hoy su vínculo con el papá de su hija Inti.

‘Nosotros tenemos una relación totalmente formal ¡Cómo tiene que ser por el bien de nuestra hija!’, puntualizó Cazzu en su entrevista. Sobre los temas que charla con Nodal, esto dijo Cazzu: ‘Solo información de la niña’, y cuando le preguntaron si era cierto que desde septiembre que no se ven, dijo: ‘Esa no son preguntas que yo pueda responder’.

El foco de Cazzu está puesto en otro lado y no en la relación de Nodal y Ángela

La cantante argentina contó que tras haber pasado un 2024 amargo, ella ahora está bien y enfocada en su música. ‘Estoy muy feliz. Está todo bien, la vida mía es normal’, resaltó Cazzu.

Cazzu y Nodal recibieron a su primer bebé en septiembre pasado. (Instagram @cazzu)

La cantante también habló sobre su vida sentimental actual y si está o no en pareja. ‘Yo estoy soltera y sin ganas de enamorarme. Me encanta estar soltera. Tengo muchas cosas que hacer, ahora me tengo que ir a buscar a mi hija’, lo que sí dejó claro Cazzu, es que siempre hay alguien orbitando su vida.