¡Escándalo! Cazzu borró todas las FOTOS de Inti en Instagram y generó polémica por esta razón

Cazzu generó polémica en redes sociales al hacer una jugada que nadie se esperaba: borró todas las fotos con su hija Inti que tenía en su perfil de Instagram, dejando otra vez el suspenso sobre lo que está planeando en su vida personal y profesional.

Si bien esta decisión ya la había tomado hace unas semanas, la rapera argentina había publicado con mucho orgullo algunos videos e imágenes de la fiesta del primer cumpleaños de su hija que tuvo con Christian Nodal.

Ahora, de nuevo, dejó solo fotos de su pasado, antes de conocer al ahora esposo de Ángela Aguilar.

Los usuarios en Instagram que se dieron cuenta de esta decisión no perdonaron y comenzaron a señalarla por jugar con el morbo sobre la polémica que ella misma había llamado “tóxica”.

Así luce hoy el perfil de Instagram de Cazzu. (Captura de Instagram)

Comentarios como “Cazzu, ¿por qué tanto show con el tema de las fotos con Inti? Espero le llames la atención a quien te esté manejando el Instagram porque solo alimenta el morbo y el odio de la gente”, “Qué inmadurez, ya no sé aquí el juego. Ponen y quitan fotos de una bebé”, “¿Te obligaron a quitar las fotos?”, “¿Por qué quitaste la foto de Inti? Estaba todo hermoso, la gente y los medios siempre hablarán”. Otros la defendieron diciendo que estaba bien mantener en privado a su hija, pues la había “expuesto” demasiado”.

Hasta ahora, la cantante de “Mucha Data” no se ha pronunciado para aclarar cuál es el motivo por el que borró las imágenes de Inti. ¿Quizá está por lanzar nueva música? Lo que es un hecho es que ahora, de nueva cuenta, ni Nodal ni Cazzu tienen fotos de su hija en redes sociales, algo que divide opiniones.

¿Por qué Christian Nodal no sube fotos de Inti a su Instagram?

Christian Nodal decidió no subir fotos de su hija Inti debido a que no quiere exponerla públicamente. Así lo aclaró el mismo en una historia de Instagram en el cumpleaños de su hija.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mier*** en los comentarios, ¿por qué voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no, porque no tengo estómago para eso”, dijo.

Nodal hablando de que no quiere exponer a inti la hija que tiene con cazzu. Cuando el tipo lit se casó después de abandonar a la madre cuando ni siquiera tenía cicatrizada la cesárea. Todo eso va a encontrar en las redes, cuando sea más grande. El q fue desprolijo fuiste vos. pic.twitter.com/y1MIJLpvHR — bad girl (@xcjlsj) September 16, 2024

Subrayó que, para él, lo importante es que su propia hija entienda que “su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito (…) no de un post”.