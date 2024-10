Cardi B fue hospitalizada de emergencia y canceló un concierto: ¿cuál es su estado de salud?

Cardi B fue hospitalizada de emergencia y tuvo que cancelar un concierto en el One Music Fest 2024 que tenía programado para este fin de semana en Atlanta. La noticia generó preocupación entre sus fans, quienes ahora se preguntan qué fue lo que le pasó a la rapera.

Fue la propia cantante de “Bodak Yellow” quien dio a conocer la situación: “Me entristece compartir esta noticia, pero he estado en el hospital recuperándome de una emergencia médica los últimos días y no podré presentarme en el One Music Fest”.

La celebridad de 32 años comentó que, para ella, esta difícil decisión “le rompe el corazón”, pero prometió que todo regresaría a la normalidad con su salud y dijo que “regresaría mejor y más fuerte pronto”.

Este fue el anuncio de Cardi B sobre su emergencia médica. (Instagram @iamcardib)

Sus fans, conmocionados, le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación a su ícono del rap con publicaciones como: “¡Te queremos, pero la salud primero!”, “Espero que te sientas mejor pronto, Cardi”, y “Tu salud es más importante. ¡Mejórate pronto!”.

¿De qué se enfermó Cardi B?

Cardi B no ofreció detalles sobre cuál fue su “emergencia médica”. Sin embargo, sabemos que en agosto pasado la celebridad sufrió un accidente tras caer por la escalera. Este momento fue difícil, pues casi pone en riesgo su embarazo.

Ella describió el dolor que sentía como si estuviera “paralizada” y después dio a conocer que se había roto un ligamento.

En septiembre, Cardi B dio a luz a su tercer hijo junto al rapero Offset, quien fuera su marido y con quien decidió terminar su relación hace unos meses tras 7 años de matrimonio.

“La cosita más bonita 9/7/24”, escribió la artista en una galería de Instagram, en donde presentó oficialmente a su bebé.

Estaremos al tanto de la salud de Cardi B y te compartiremos cualquier detalle que surja a raíz de su hospitalización, sobre todo, porque la rapera está pasando por un duro momento en su vida.