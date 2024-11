Camila Sodi se mostró sin filtros y exhibió sus canas

A escasos días de la muerte de Ernestina Sodi, sus hijas, Camila Sodi y Marina Sodi, cuidan una de la otra en este difícil momento.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz compartió algunas historias en las que se ve que su hermana le está pintando el cabello y escribió sobre el video “Sisters self care moment (momento de autocuidado de las hermanas)”.

Además, Camila Sodi se mostró sin filtros y reveló que tiene un mechón de canas, mismo que quería que su hermana le cubriera con tinte, pero no lo logró.

Por su parte, Marina Sodi se cortó sola el cabello y su hermana escribió: “Fleco y eso siempre significa algo… Ya lo estamos dando todo”.

Camila Sodi Instagram @camilasodi_

Siguiendo con su momento de diversión, Camila Sodi acusó a su hermana de no ser “profesional”, pues no le cubrió nada de las canas con el tinte: “Basta de no ser profesional Marina”.

En estos últimos días, las hermanas se han mostrado muy unidas, demostrando que su amor es lo que las mantiene fuertes tras una pérdida tan dolorosa.

Camila Sodi le dedicó un tierno escrito a su hermana: “You matter to me, you matter so much. So, so, so much, more than you’ll ever be able to comprehend. Your existence brings an infinite amount of goodness into the world, and every moment spend with you brings happiness into my heart like nothing else can” (Me importas, me importas mucho. Mucho, mucho, más de lo que jamás podrás comprender. Tu existencia trae una cantidad infinita de bondad al mundo, y cada momento que paso contigo trae felicidad a mi corazón como nada más puede hacerlo).

Camila Sodi le dedica mensaje a su hermana Marina

Camila Sodi acude a una terapia especial tras la muerte de su mamá

Ernestina Sodi falleció el pasado 8 de noviembre luego de estar hospitalizada más de 20 días a causa de dos infartos, por ello, Camila Sodi reapareció en redes sociales desde un consultorio donde tomó su primera terapia tras la partida de su mamá.

“Estoy a punto de entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR, que tengo muchas ganas de probar”, dijo la intérprete ante la cámara.

La exesposa de Diego Luna bromeó diciendo que esta terapia era algo así como lo que sucede en la película ‘Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos’.

“Es como una onda, se acuerdan de (la película) Eternal Sunshine of the Spotless Mind, es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya, voy a salir de aquí como nueva… Bueno, no es así, pero se supone que está increíble, es lo que usaban para el síndrome de estrés postraumático en los soldados y tengo ganas de probarlo”, añadió.