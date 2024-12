Briggitte Bozzo respondió sin filtro la pregunta más difícil que le han hecho en vivo: ‘Estamos en las buenas’

La actriz de origen venezolano, Briggitte Bozzos está en la cima de la fama luego de haber pasado con éxito por ‘La Casa de los Famosos México’ en el 2024. La famosa no para de ser una de las invitadas más cotizadas a programas, eventos y premiaciones.

La fama que alcanzó Briggitte Bozzo en el segundo semestre del año la pone entre las mujeres con mayor viabilidad en redes sociales y en la televisión, y, todo lo que dice es mirado con lupa y se vuelve viral. En este momento, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ está en medio de una polémica con Brenda Bezares, esposa de Marío Bezares, su amigo y compañero de reality.

Briggitte Bozzo habló sin filtros sobre el amor

Hace unas semanas la actriz había revelado que estaba soltera. Ahora, en una reciente aparición en el programa ‘Tinder Latam’ con Ana Karina Saenz, fue sin duda una de las más complicadas de responder hasta ahora frente a la cámara. Hablamos del amor y las relaciones vinculares en la actualidad entre las parejas.

Basadas en conceptos antiguos sobre las relaciones de pareja en las que se unía el 50% de cada pareja para formar el 100%, “Brillitos” fue muy sincera. ‘Tiene que ver mucho el amor propio, porque cuando estás buscando una pareja estás buscando una persona con quien compartir tu vida. Es una persona que está en las buenas y en las malas’, afirmó la actriz.

Briggitte Bozzo fue muy crítica sobre el matrimonio

Para complementar su respuesta sobre el amor y las parejas, la actriz se refirió al matrimonio como un compromiso que va más allá de una firma de un documento. ‘El matrimonio no es solo una hoja, y firmo y me caso ante Dios. NO. Estás firmando y prometiéndole a una persona que vas a ser testigo de absolutamente todo lo que pase en su vida’, comentó Briggitte Bozzo.

Sobre la postura de que cada persona en la relación debe dar el 100% y no el 50%, Briggitte Bozzo aseguró que no siempre las personas van a dar el todo en la relación, pero dejó entrever que debe ser un equilibro entre lo dos: ‘Si tienes un 20% el otro va a dar el 80%’, y debe ser un apoyo mutuo, concluyó la actriz.