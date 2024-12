Briggitte Bozzo se sinceró sobre su salida de ‘La Señora Presidenta’ y reveló por qué renunció a la obra de teatro

A tan solo un mes de haber debutado como una de las protagonistas de “La Señora Presidenta” junto a Arath de la Torre y Mario Bezares, Briggitte Bozzo confirmó que a partir del próximo 20 de diciembre ya no formará parte de esta obra de teatro. Con la noticia, inmediatamente surgieron distintas versiones sobre las razones que habrían propiciado esta decisión, incluyendo la posibilidad de que le hayan bajado el sueldo, ocasionando su molestia.

Con el fin de que no se siguiera especulando sobre sus motivaciones para haberse bajado del proyecto en el que aseguró sentirse feliz debido a que compartía escenario con sus compañeros de “La Casa de los Famosos México”, “Brillitos” se pronunció ante toda esta polémica.

Briggitte Bozzo contró la verdad sobre su inesperada renuncia a ‘La Señora Presidenta’

Luego de que comenzaron a circular rumores de que el elenco de “La Señora Presidenta” fue sometido a una reducción salarial, Briggitte Bozzo decidió manifestarse al respecto y, contrario a lo que se dijo en emisiones como “De Primera Mano”, negó que el dinero haya sido un problema.

“Mis felinos preciosos, no saquen las cosas de contexto. Yo no estoy en la obra por cuestiones de trabajo y por lo que se acordó conmigo al principio de fechas de temporada. Yo estoy muy agradecida y feliz de haber sido parte de este gran proyecto y les deseo lo más bonito del mundo, pero no quiero que crean cosas que no son si no saben el contexto. Les mando todo el amor del mundo y hay muchos proyectos que quiero compartir próximamente con ustedes. A seguir con nuestros sueños felinos. Les agradezco tanto a esta temporada. Los amo mucho y a seguir trabajando con mucho amor”, expresó la venezolana en un post que compartió en su cuenta de X e Instagram.

Briggitte Bozzo hizo oficial su salida de “La Señora Presidenta”, su obra con Arath de la Torre Instagram

¿Quién será el reemplazo de Briggitte Bozzo en ‘La Señora Presidenta’?

La actriz encargada de darle vida a “Altagracia” en la producción de Alejandro Gou será Mariana Botas, conocida por su participación en la serie “Una familia de diez” y su conducción en el podcast “Envinadas”. Hasta ahora, Briggitte Bozzo no se ha pronunciado sobre la rapidez con la que encontraron a la persona indicada para suplirla.