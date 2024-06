¿Trató de conquistarla? Brenda Bezares recordó la vez que Paco Stanley se le insinuó de forma romántica

Durante años, mucho se ha especulado sobre la “verdadera personalidad” de Paco Stanley, quien entre otros aspectos, es recordado por su peculiar forma de dirigirse a las mujeres que le parecían atractivas. Es por ello que hay quienes aseguran que solía ser bastante “coqueto” a la hora de dirigirse a otras personas, sobre todo si tenía algún interés más allá con ellas.

No así, esto no siempre daba resultados, pues muchas veces, el presentador se aproximaba a aquellas que ya tenían un compromiso y con las que establecer otro tipo de vínculo era muy poco probable. Una de ellas habría sido Brenda, la esposa de Mario Bezares, con la que se dice, Stanley buscó tener alguna oportunidad amorosa.

A más de 25 años de que salieran a la luz estas versiones, la también conductora reveló qué tan cierto es que el colega de su pareja trató de conquistarla.

La verdad detrás del encuentro entre Brenda Bezares y Paco Stanley

En su reciente aparición en el programa de Yordi Rosado, Mario y Brenda Bezares hablaron sobre algunas de las cosas que vivieron al verse involucrados con Paco Stanley, las cuales van desde lo controvertidas que eran sus interacciones en la pantalla, hasta los comentarios que el extinto comediante les hizo al aire. Asimismo, Brenda recordó la ocasión en la que ella experimentó de primera mano la ya conocida táctica de conquista de Stanley.

Estas declaraciones vienen de la mano de la molestia que el matrimonio externó por la forma en que se abordó su historia en '¿Quién lo mató?’, pues aseguran que hay mucha información imprecisa. Entre los momentos que sacaron de contexto, está la ocasión en la que presuntamente Paco fue a la casa de los Bezares a encontrarse con Brenda.

“Sí fue a la casa, estábamos recién casados. Era un departamento en el Pedregal, no teníamos los muebles súper lujosos porque nos acabábamos de cambiar. Sí hubo esa visita, pero no en ese contexto”, explicó, reiterando que no todo es como se plasmó en pantalla.

Brenda Bezares reveló que Paco Stanley sí llegó a coquetearle

Adicionalmente, confesó que el fallecido conductor sí le hizo comentarios “coquetos”, sin embargo, nunca se los tomó en serio porque sabía que él solía hacer eso con varias mujeres. “Conmigo y con todas. A él le encantaba, veía a cualquiera y le echaba los perros. Yo estaba criada de diferente manera, de provincia, y si bien yo estaba en el medio en ese momento de mi vida, en realidad me dedicaba a ser mamá", aseveró, manteniéndose firme en que Paco jamás cruzó ninguna línea y eso es algo que ella tampoco hubiera permitido.