Bárbara Mori reveló que tiene un poder fuera de lo normal y hasta hace milagros: así descubrió su extraño don

Luego de probar las mieles del éxito gracias a su talento y cautivar al público con su espectacular belleza, Bárbara Mori tomó la decisión de conectar con su espiritualidad. Esto no es un proceso nuevo, sino que la actriz lleva años perfeccionándolo y trabajando en sí misma para poder estar cerca de las vibraciones que para el resto de las personas son imperceptibles, algo que hoy se le sabe, se la podría haber facilitado por la “magia” que posee en su interior, con la que incluso ha concedido milagros.

Bárbara Mori habló del poder especial que tiene para ‘curar’ a la gente

Durante una sincera charla en el podcast de Marion Cortina, Bárbara Mori recordó cómo fue que se percató de que poseía una habilidad única para explorar su espiritualidad y el poder de la sanación. De acuerdo con los dichos de la protagonista de “Rubí”, esta revelación llegó a ella en un taller al que acudió con su mamá, en donde uno de sus maestros le dijo que tenía un don que no debía ignorar.

Pese a que en un principio no se tomó muy en serio esta advertencia, días después se le presentó la oportunidad de ponerlo a prueba, solo para terminar comprobando que sí tiene la capacidad de eliminar dolores de sus seres queridos. “A mi mamá le dolía la cabeza le dolía mucho, ya había tomado pastillas y nada, ya hasta tenía un zumbido horrible en el oído, y nada le funcionaba para calmarlo”, contó la uruguaya, recordando que justo después pudo librarla de esta molestia y para ella fue algo sorprendente.

Así fue como Bárbara Mori asegura haber librado a su mamá de un fuerte dolor de cabeza

Para Bárbara Mori, revelación definitiva de que sí había algo especial en ella, llegó en una ocasión en la que la novia de su madre le pidió que usara sus “poderes curadores” para quitarle una migraña. En ese momento, concentró todas sus intenciones y se llevó una grata sorpresa cuando supo que había dado buenos resultados”.

“La senté en la cama y comencé a canalizar la energía de forma intuitiva, porque en ese momento no había estudiado nada sobre sanación. A los cinco minutos, mi mamá se levantó y me dijo: ‘ya no tengo el zumbido, ya no me duele la cabeza, qué hiciste’”, recordó emocionada.

Bárbara Mori confesó que se arrodilló llorando cuando confirmó que sí tiene un don especial Instagram

Sobre cómo se tomó esta experiencia, la también productora admitió que fue algo que la conmovió hasta las lágrimas y la hizo arrodillarse para agradecer por la posibilidad de ser consciente de esta habilidad que le fue regalada. “Dios mío, si este es mi camino, lo recibo con todo el amor y la humildad del mundo”, concluyó la madre de Sergio Mayer Mori, quien demostró emocionada que hasta el día de hoy es algo que conserva con mucho cariño.