Bárbara de Regil reveló que un famoso reggaetonero trató de conquistarla y ella lo bateó por esta inesperada razón

El reality “Secretos de parejas” volvió a dar de qué hablar, pues luego de las sorpresivas revelaciones de Poncho de Nigris sobre Angélica Vale, otra de sus participantes se dio a la tarea de contar una experiencia que hasta ahora mantenía en secreto. La encargada de esta declaración fue Bárbara de Regil, quien contó cómo fue la vez que J Balvin quiso seducirla y la rapidez con la que se decidió a rechazarlo.

Bárbara de Regil recordó la vez que J Balvin le coqueteó

Según los dichos de la protagonista de “Rosario Tijeras”, cuya nueva temporada está próxima a estrenarse, toda esta “historia fallida” comenzó tras una entrega de premios en la que coincidieron por primera vez. En esa ocasión, ella se encargó de darle un galardón al intérprete de “Mi gente” y quedó en un encuentro amistoso, hasta que años después, Bárbara de Regil subió un clip de este momento y J Balvin le contestó con claras intenciones de coqueteo.

“Un día, yo le entregué un premio a J Balvin en Miami. Después de dos años, subo otra vez el video, porque me salió el recordatorio y pongo: ‘de cuando le entregué el premio y lo etiqueto’. Entonces me contesta por mensaje directo, que ahí tengo los screenshots, y me dice: ‘vuélvemelo a entregar’. Y 17 minutos después me pone, olvídalo, estás casada”, contó la artista frente a su marido, quien no se inmutó ni mostró estar incómodo.

¿Por qué Bárbara de Regil rechazó a J Balvin? Sus polémicas razones

Aunado al hecho de que para ese momento ya estaba casada con Fernando Schoenwald, Bárbara de Regil admitió que de cualquier manera no hubiera aceptado una invitación formal de J Balvin porque simplemente no es su tipo de hombre. Y es que aunque no quiso entrar en detalles sobre sus gustos, sí bromeó con el hecho de que por su apariencia lo único que siente por él es “miedo”.

“Yo le contesté: ‘y aunque no estuviera casada, no eres mi tipo’. O sea, yo lo respeto mucho por la gran carrera que tiene, pero con todo y su gran voz y dinero, a mí lo que me provoca cuando estoy frente a él, es entregarle mi reloj”, dijo divertida.

Bárbara de Regil admitió que J Balvin no es su tipo de hombre Instagram

Hasta el momento, estas palabras se quedaron en una simple anécdota y J Balvin tampoco ha reaccionado al rumor de que alguna vez estuvo interesado sentimentalmente en Bárbara de Regil.