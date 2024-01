Así reaccionó Rodrigo Prieto por su nominación a los premios Oscar 2024

El cinefotógrafo, Rodrigo Prieto, se encontraba ocupado en la próxima producción ‘Pedro Páramo’ cuando iba a comenzar la ceremonia de las nominaciones de los Premios Oscar 2024.

Sin embargo, el mexicano, se tomó un tiempo para poder ver el evento, en él, se llevó una nominación por su trabajo en Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

Así fue la reacción de Rodrigo Prieto en la nominación de los Oscar

Rodrigo Prieto compartió que se encontraba en plena postproducción de ‘Pedro Páramo’, pero que pese a ello, el cineasta no se perdió de la ceremonia de las nominaciones a los Premios Oscar.

“Estoy aquí en plena postproducción de Pedro Páramo, entonces me puse a verla en la computadora, conectado con mi esposa, así fue como la vimos”.

La nominación de Rodrigo es un gran logro para el cineasta, pues figura como el único mexicano que podría tener una estatuilla en esta edición 2024. El cinefotógrafo estará compitiendo con Hoyte van Hoytema por Oppenheimer, Matthew Libatique por Maestro, Robbie Ryan por Poor Things y Edward Lachman en El Conde en la categoría a Mejor Fotografía.

Rodrigo Prieto debutará como director en Pedro Páramo

Netflix anunció que la producción de ‘Pedro Páramo’ ya ha comenzado. Esta nueva cinta es una adaptación cinematográfica de la novela de Juan Rulfo, del mismo nombre, que es una de las obras más representativas de la literatura mexicana.

“Pedro Páramo me impactó profundamente desde la primera vez que la leí y llevar la novela de Juan Rulfo a la pantalla será una hazaña en todos los aspectos. Estamos siempre en búsqueda de nuestras raíces, de quiénes somos, y esto es algo que me atrae mucho de la novela. Me identifico especialmente con Juan Preciado, que se está buscando a sí mismo y a su país en la búsqueda de su padre. Él representa al pueblo mexicano, en el sentido de que somos un pueblo mestizo, una mezcla de raíces y de razas.”, comentó Rodrigo Prieto, director del largometraje.

La película se filmará en varias partes de la República Mexicana y se tiene previsto su estreno para este mismo año.