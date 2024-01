Damián Alcázar se lanza contra Azucena Uresti y genera indignación en redes: ‘Solo busca intrigar’

Azucena Uresti generó toda clase de reacciones luego de que declarara, tras dejar el noticiero, que el periodismo “estaba bajo acoso” por parte del Gobierno federal, y en medio de la avalancha de reacciones se destacó un polémico tuit del actor Damián Alcázar.

“Quiero aclarar que, ante la intención de crear una confusión ante mi coyuntura profesional, debo decir que no cambié de empresa, pues en Fórmula he estado durante cinco años, en el espacio de la 6:00 de la tarde he permanecido desde 2018 y aquí sigo. La segunda, aclarar que ninguno de los proyectos por venir interfería en lo absoluto con mi desempeño en la televisión”, aseguró la periodista.

Este mensaje no tardó en viralizarse y fue ampliamente comentado por destacadas figuras del periodismo, la política y el entretenimiento, destacándose en especial una publicación de Damián Alcázar .

DAMIÁN ALCÁZAR LE LANZA UN CONTUNDENTE DARDO A AZUCENA URESTI

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que Damián Alcázar se pronunció sobre el reciente mensaje de Azucena Uresti, a quien acusó de intentar desestabilizar a la vida política en México:

“El asunto de la señora Uresti es un asunto electorero. No es normal cantinflear con el único fin de intrigar y casualmente previo al proceso electoral más grande en la historia de México”, escribió el intérprete.

El asunto de la señora Uresti es un asunto electorero.



Este mensaje causó que Damián Alcázar fuera blanco de ataques en X, pues no fueron pocas las personas que le criticaron su férrea postura política, aunque otros internautas defendieron su punto de vista: