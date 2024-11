Aseguran que Cazzu es una gran madre tras la viralización de este VIDEO: ¿qué dirá Christian Nodal?

Cazzu está de nuevo en el ojo mediático después de su aparición en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Argentina con un look que muchos señalaron como una indirecta a Ángela Aguilar. Sin embargo, hubo otro momento de la tarde en donde le aplaudieron por “ser la mejor mamá”, en medio de la polémica con Christian Nodal.

Resulta que la “Nena Trampa” subió a uno de los autobuses alegóricos para animar el evento, y uno de sus fans la llamó para ofrecerle una bebida que, presuntamente, era alcohólica.

Ante esta indicación, Cazzu la rechazó de una manera contundente, diciendo que no podía porque tenía una hija a quien cuidar, según reveló la fan que subió el video en TikTok, donde se hizo viral.

El clip obtuvo más de 160 mil reproducciones y algunos ofrecieron su opinión comparando inevitablemente los comportamientos de ambos padres con Inti. Hubo quienes aseguraron que Cazzu es una gran madre.

“Una gran dama”, “La sensatez y belleza de Cazzu”, “Ella muy responsable”, “Sus acciones lo dicen todo”, y “Su sencillez, educación. Hermosa Cazzu”, fueron algunos de los comentarios.

Eso sí, cabe señalar que la porpia cantante argentina ha asegurado que mantiene el contacto con Nodal y él se ha mostrado atento a lo que necesite su hija. Sin embargo, ahora él vive en México junto a su esposa.

Este momento ocurre apenas unos días después de las polémicas revelaciones sobre lo que pasó entre Cazzu y Nodal antes de que el cantante de “Dime como quieres” se separara de ella y se casara repentinamente con la hija de Pepe Aguilar.

Cazzu asistió al programa argentino “PLP” de Luzu TV y allí fue donde sacó los trapitos al sol y negó las afirmaciones de Ángela Aguilar:

“Yo viví una situación hace unos meses de una separación bastante conflictiva y muy pública (…) Mantuve el silencio por todo ese tiempo, porque me parecía lo correcto, pero se puso en duda mi integridad como persona, se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, y que yo estaba en pleno conocimiento y como sugiere, que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, señaló.

Y luego agregó: “Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto”.

Esta revelación fue suficiente para sacudir las redes sociales y muchos señalaron a la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar de “mentirosa”. La mayoría se dirigió a sus publicaciones en Instagram, en donde la tundieron y criticaron.

Entonces, Nodal salió en su defensa con un video que publicó en redes, recalcando que su romance con Ángela no fue un secreto para la rapera argentina, descartando la teoría de que la cantante de “La Llorona”, fue su amante.

“Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante. (…) Yo seré muchas cosas, pero infiel, no”.