Tunden a Ángela Aguilar tras la fuerte revelación de Cazzu sobre su relación con Christian Nodal

Cazzu habló de una vez por todas sobre la relación que tuvo con Christian Nodal y cómo fue su perspectiva cuando el cantante mexicano rompió con ella para irse con Ángela Aguilar y casarse. Esto provocó que los usuarios en redes sociales se desahogaran con críticas y comentarios negativos sobre la hija de Pepe Aguilar.

Todo ocurrió después de la polémica entrevista que ofreció la intérprete de “Llorona” declaró que todas las partes estaban enteradas sobre los sentimientos que tenían, en referencia a la cantante y compositora argentina, quien engendró a la hija de Nodal, Inti.

Esto colmó la paciencia de Cazzu, quien finalmente rompió el silencio para hablar de lo que pasó.

¿Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La “Nena Trampa” asistió al programa argentino “PLP” de Luzu TV y allí fue donde sacó los trapitos al sol y negó las afirmaciones de Ángela Aguilar:

“Yo viví una situación hace unos meses de una separación bastante conflictiva y muy pública (…) Mantuve el silencio por todo ese tiempo, porque me parecía lo correcto, pero se puso en duda mi integridad como persona, se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, y que yo estaba en pleno conocimiento y como sugiere, que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, señaló.

Y luego agregó: “Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto”.

CAZZU habló sobre la separación con NODAL y su infidelidad pic.twitter.com/qUWkwAUiu0 — aaron  (@aarontsuarez) October 31, 2024

Esta revelación fue suficiente para sacudir las redes sociales y muchos señalaron a la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar de “mentirosa”. La mayoría se dirigió a sus publicaciones en Instagram, en donde la tundieron y criticaron.

En la caja de comentarios se leen opiniones como: “La mujer tatuada salió con más valor y lealtad que la supuesta ‘niña de casa’”, “Cuánta maldad en un cuerpecito”, “Ay, Angelita, en buena fecha se te cayó el disfraz”, “No eres un ejemplo a seguir”, “El karma te cobrará tarde que temprano, de eso no tengas duda”, y “Qué mentirosa. No rompiste un corazón, sino una familia y muchos corazones”.

Las críticas y comentarios negativos hacia Ángela Aguilar sobre la polémica con Cazzu. (Instagram @angela_aguilar_)

Ante esta ola de señalamientos y acusaciones, su esposo, Nodal, tuvo que salir para contar su versión y defenderla totalmente de estas afirmaciones.

Christian Nodal hizo una transmisión en vivo para intentar aclarar lo que pasó en este polémico triángulo amoroso y subrayó que su romance con Ángela no fue un secreto para Cazzu. “Decidí estar con alguien más y ya está. Mi esposa jamás fue mi amante. (…) Yo seré muchas cosas, pero infiel no”.