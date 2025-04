Ari Borovoy sorprendió con su inesperada decisión de Mariana Ochoa y OV7: ¿habrá reconciliación?

Siempre se supo que el quiebre de OV7, ocurrido hace ya 5 años, no tuvo lugar en los mejores términos, sobre todo porque Ari Borovoy siempre dejó claro que nunca limó asperezas con Lidia Ávila, Oscar Schwebel y Mariana Ochoa, a quien reconoció que pudo demandar por incumplimiento de contrato.

El hecho de que Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel no fueron contemplados en el 90’s Pop Tour de la Ciudad de México a diferencia de Kalimba, Érika Zaba y M’balia fue la “gota que derramó el vaso” entre los famosos; por eso, las más recientes declaraciones de Ari Borovoy dejaron a todos con la boca abierta: ¡ya no quiere pelear!

¿QUÉ DECISIÓN TOMÓ ARI BOROVOY SOBRE MARIANA OCHOA Y OV7?

En un encuentro con medios de comunicación divulgado por el periodista Ernesto Buitrón en su canal de YouTube, Ari Borovoy sorprendió cuando dijo que él no tiene ningún inconveniente en que Mariana Ochoa interprete las canciones de OV7 en sus conciertos; eso sí, con una condición importante.

“Las canciones de cualquier artista tú las puedes cantar arriba de un escenario siempre y cuando el empresario que te contrate pague los impuestos a la Sociedad de Autores, tú te puedes subir a cantar canciones mientras pagues eso (…) no hay inconveniente”, dijo.

Por otro lado, y ante la “amenaza” que hizo Mariana Ochoa en el sentido de componer una canción para denunciar todas las irregularidades y pleitos que vio en OV7, Ari Borovoy prefirió tener una postura calmada ya que para él todo se trató de un arrebato.

“La telenovela de ella ya me la perdí porque le gusta decir unas cosas, luego desdecirse otras cosas, no sé qué dijo y qué no dijo”, declaró Ari de forma contundente.

¿POR QUÉ SE PELEARON ARI BOROVOY Y MARIANA OCHOA?

El más reciente conflicto entre Ari Borovoy y Mariana Ochoa comenzó a mediados de marzo, cuando el productor musical declaró en una entrevista con Shanik Berman que fue víctima de varias traiciones al interior de OV7; sin embargo, nunca habló de eso por un contrato de confidencialidad.

“He sido objeto de calumnias y mentiras en cinco años. No quise faltar a un contrato donde había una cláusula de confidencialidad y de prestigio de cinco años que firmamos ante un notario”, dijo Borovoy en aquella ocasión.

Quien sí faltó a su palabra, sostuvo el productor, fue Mariana Ochoa ya que habló de él muchas veces en público a pesar de que corría el riesgo de que él la demandara por incumplimiento de contrato. “Yo sí pensé en los hijos de Mariana, ella no lo hizo, pero yo sí pensé en sus hijos”, reveló.