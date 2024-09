Arath de la Torre conmovió a sus fans de La Casa de los Famosos por este tierno gesto hacia Mario Bezares

Arath de la Torre y Mario Bezares La Casa de los Famosos México en su recta final, ¡puro cariño!

En los primeros días del reality, todo apuntaba a que estas celebridades tendrían una rivalidad áspera , pero esto cambió con el paso del tiempo y ahora ellos se convirtieron en grandes amigos, ¡no pueden estar el uno sin el otro, sobre todo a la hora del popular “cafecito matutino”!

Tanto Arath de la Torre como Mario Bezares lograron sortear toda clase de obstáculos gracias a su entrañable unión: desde las constantes nominaciones hasta los ataques de Adrián Marcelo , es por ello que con la final a la vuelta de la esquina, los amigos abrieron su corazón y sólo tuvieron buenos deseos en los posicionamientos de este 22 de septiembre.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ LE DIJO ARATH DE LA TORRE A MARIO BEZARES EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

A Arath de la Torre le ganaron la sinceridad y las lágrimas cuando en la jornada de posicionamientos se puso frente a “Mayito”, pero no para atacarlo, sino para refrendarle el gran cariño que siente por él, ya que con el paso de los días logró sentirse identificado con su personalidad y apoyo:

“Me gustaría que tú ganaras para que te posicionaras nuevamente en donde debes estar”

“Querido Mario, si yo no gano quiero que ganes tú porque has hecho mi paso por La Casa... más ligero, me gustaría que tú ganaras para que te posicionaras nuevamente en donde debes estar”, le dijo Arath a su amigo frente a frente, visiblemente emocionado.

“ Mayito ” literalmente se quebró ante esta muestra de amor y le devolvió el cariño a Arath de la Torre... ¡hasta se apuntó para colaborar con él en algún proyecto, algo que los fans de esta famosa pareja de amigos esperan con muchas ansias!

“Eres una persona única, congruente (…) me encantaría trabajar contigo, hacer teatro, proyectos o lo que sea”, expresó Mario Bezares ante la atenta mirada del Team Mar que tampoco pudo contener las lágrimas.