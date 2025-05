Angélica Vale reveló la verdad detrás de su impresionante transformación física: así logró perder más de 25 kilos

A inicios de 2024, Angélica Vale se robó los reflectores al reaparecer con una imagen completamente renovada y presumiendo una increíble pérdida de peso. Aunque este cambio le valió numerosos halagos, también provocó que surgieran especulaciones respecto a los métodos a los que habría recurrido, un tema que la conductora finalmente se atrevió a enfrentar para exponer cuál fue el “secreto” para tener estos resultados.

Angélica Vale aseguró que adelgazó de manera natural y sin cirugías

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, Angélica Vale habló acerca de cómo bajó de peso, un tema que lleva tiempo despertando gran curiosidad entre el público debido a su asombroso “antes y después”, con imágenes que dan fe de lo mucho que se transformó. Según los dichos de la actriz mexicana, todo forma parte de un proceso que comenzó con una visita al médico, cuando le informaron que tenía una alteración en las hormonas que necesitaba tratamiento.

“Fui a la endocrinóloga, me checó de todo y me dijo que traía un desbalance muy fuerte. Empecé el tratamiento hormonal y cambié mi manera de comer. No me metí cuchillo ni nada”, explicó, mencionando que se puso en marcha de inmediato porque le explicaron que conforme se acercara la menopausia, se le iría dificultando todavía más.

Asimismo, señaló que hubo una época en la que su peso se descontroló debido a los desajustes que sufrió su organismo con la maternidad, pues cabe recordar, la protagonista de “La fea más bella” es mamá de dos hijos. “Baje 25 kilos que no me había comido, que eso es lo que me da coraje. Porque cuando es así, uno dice: ‘me lo merezco’, pero no. Yo subí de peso por el embarazo de Daniel, me dieron muchas hormonas y subí y subí”.

Este es el secreto de Angélica Vale para mantenerse en forma a sus 49 años

Pese a que todo este proceso le funcionó de manera inmediata para perder 25 kilos, la presentadora entendió que la constancia sería la única forma de conservar los resultados. Por lo que además de que continuó con sus hábitos saludables, Angélica Vale amditió que recurrió también a una aplicación que le impide subir de peso y la ayuda a saber controlar su ingesta de calorías.

Angélica Vale contó el secreto para mantenerse en forma a sus 49 años INSTAGRAM/angelicavaleoriginal

“Bajé una app que me cuenta las calorías y me pone las comidas de distintas categorías. Voy balanceando lo que puedo comer y lo que no, así que gracias a eso ya no he engordado”, concluyó.