Angélica Rivera ya hace pruebas para telenovela: ¿de qué historia se trata?

El tan esperado regreso de Angélica Rivera a las telenovelas, después de 17 años, parece estar más cerca de lo que muchos creerían, pues la actriz ya fue vista en los estudios de una productora en Ciudad de México haciendo pruebas para lo que sería una producción de factura internacional.

La periodista Inés Moreno, quien colabora para programas de la cadena Univisión, reveló que La Gaviota se encuentra enfocada en lo que será su proyecto más especial. “Ella acudió para hacer estas pruebas, todavía no está en marcha, lo que me acaban de decir es que todavía no están grabando todos los días, ella acudió ahí para los previos, que aún no se sabe si es serie o telenovela”, dijo la comunicadora.

Además, Moreno expresó que la historia ya es conocida por muchos, pues es un clásico que le ha dado la vuelta al mundo. “Pero sí se sabe cuál va a ser, en este momento estoy en posición de anunciarles que todo parece indicar que, supuestamente, se trata de la historia de Mirada de mujer, esta historia que hizo Angélica Aragón y Ari Telch (...) al parecer se trata del remake y que pues ya están alistándose para comenzar las grabaciones”.

Mirada de mujer fue un éxito que revolucionó la televisión mexicana en 1997, tomando como referente la original, que se llamó Señora Isabel. Recientemente se han hecho dos adaptaciones, una en México, con Mayrín Villanuena (Si nos dejan) y otra en Colombia bajó el título Ana de nadie (con Paola Turbay).