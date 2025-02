Angélica Rivera niega romance con Diego Klein, pero CARAS sostiene su investigación

Luego de dar a conocer el romance de Angélica Rivera con Diego Klein, la revista CARAS mantiene su investigación.

Horas después de que se difundiera la versión de que los protagonistas de “Con esa misma mirada” se enamoraron en el set, la actriz negó todo.

Esto dice su comunicado: “Con esa misma mirada”, es una serie que me retó y permitió crecer como actriz, pero sobre todo, me está dando la oportunidad de contar una historia profundamente humana que reivindica el papel de la mujer. Con Diego tengo una relación profesional basada en el respeto y la admiración mutua, por lo que lamentó que se tergiverse lo que debería ser una celebración de la creatividad, de la producción televisiva de alta calidad y, sobre todo, del poder femenino.

Hay mentiras que lastiman y destruyen, pero también existen otras, como esta, que si bien preocupan, terminan motivando la reflexión.

La mentira preocupa porque no entendiendo por qué un medio de comunicación se conduciría de esta forma tan poco ética, publicando información calumniosa, y utilizando fotografías sin autorización; violando los principios básicos del periodismo de calidad. Pero esto es algo que no me corresponde resolver a mí, sino a los propios editores y reporteros quienes seguramente esclarecerán esta falta de profesionalismo en su revista.

Por otro lado esta calumnia es inadmisible, y no tendría que haber sucedido; pero de alguna manera abre el diálogo para reflexionar la esencia de una serie tan espectacular como es “Con esa misma mirada.”

Como mencioné, es una producción que empodera a la mujer, pero que también invita a reflexionar a una sociedad donde la integridad y la honestidad están más carentes que nunca, como lo demuestra esta penosa situación por la que me pronuncio. Estoy convencida de que el verdadero mensaje que hoy debería estar compartiendo no es este, sino el de ser fieles a nuestros principios y sacar lo mejor de la adversidad.

Y “Con esa misma mirada”, nos acerca a ese mensaje de fidelidad personal y resiliencia.

Con mucho cariño y gratitud,

Angélica Rivera.

Pero la revista CARAS no se retracta de lo publicado en su portada

En un comunicado, la revista de sociales así respondió:

La Revista Caras ha visto el comunicado de la Sra. Angélica Rivera. Ante ello, informamos que mantenemos nuestra investigación periodística respecto de su noviazgo con Diego Klein. Mañana daremos una ampliación de las evidencias del caso.

“Lamentamos mucho que la destacada actriz prefiera negar la realidad en un momento en el que debería empoderarse a la mujer”.