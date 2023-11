Andrea Legarreta explotó en una entrevista por esta incómoda pregunta sobre Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín han dado mucho de qué hablar con su proceso de separación, y aunque todavía no se divorcian, sí han corrido muchos rumores sobre las razones de su truene que han generado toda clase de controversias.

De hecho, ambos famosos han tenido ásperos episodios con la prensa luego de ser cuestionados sobre este delicado tema, y el episodio más reciente de este tipo tuvo lugar hace poco, cuando Andrea Legarreta se molestó con un reportero que le preguntó sobre su eventual divorcio de Erik Rubín.

Fue en el contexto del bazar organizado por los conductores de Hoy para apoyar a los damnificados por el huracán “Otis” que varios periodistas aprovecharon para entrevistar a Andrea Legarreta; sin embargo, una pregunta en especial sacó de sus casillas a la conductora.

ANDREA LEGARRETA EXPLOTA CONTRA REPORTERO

El encuentro con la prensa marchaba bien, pero la pregunta que un reportero de Chisme no like le hizo a Andrea Legarreta no fue bien recibida por la famosa. Como recordarás, fue ese programa de YouTube el que divulgó los rumores de que el exTimbiriche le habría sido infiel a su esposa.

Sinceramente, ¿cómo me ves? Estoy bien y estoy entera y estoy chambeando y estoy en familia y estamos bien él y yo. Gracias”

“Andrea, me gustaría preguntarte, ¿cómo te encuentras anímicamente tras el escándalo de Erik Rubín?”, preguntó el reportero. Andrea Legarreta no tardó en responderle, contundente: “¿De qué estamos hablando específicamente?”

Ante los titubeos del reportero, Andrea Legarreta se molestó aún más: “A mí no me gusta hablar de nada... si no me dices tal y tal cosa, no respondo. Muchas gracias”, aseguró la conductora.

La insistencia del comunicador de Chisme no like fue la “gota que derrramó el vaso”, y al enterarse a qué medio representaba el reportero, Andrea Legarreta declaró, antes de retirarse:

“Ah, no. Gracias. Estamos en una situación muy bonita, que se trata de ayudar y de dar amor. Sinceramente, ¿cómo me ves? Estoy bien y estoy entera y estoy chambeando y estoy en familia y estamos bien él y yo. Gracias”, dijo.

UNA RELACIÓN INCÓMODA