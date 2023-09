Alma Cero reacciona al incidente que sufrió su ex Edwin Luna cuando llegaron hombres armados a su concierto

Hace unas semanas, Edwin Luna y Kimberly Flores cancelaron de último momento su presentación en el programa ‘Hoy’ porque no querían toparse con Alma Cero, quien después tomó la situación con bastante sentido del humor.

Luego de haberse casado nuevamente con su esposa Kimberly Flores, Edwin Luna fue bajado del escenario por un guardia de seguridad cuando estaba cantando en un concierto en Everett, Washington, debido a la supuesta presencia de “hombres armados” que llegaron al show.

Mas tarde, Edwin Luna aclaró lo que pasó ante la lluvia de rumores que apuntaban a que se trató de un montaje en dicho evento donde el cantante no se presentó esa noche con La Trakalosa de Monterrey, sino con músicos locales.

“Yo estaba cantando, llevaba 45 minutos de show aproximadamente cuando llegó un guardia y me abrazó. Me llevó con él, y ya cuando íbamos en el carro rumbo al hotel, me explicó que tanto seguridad del evento como seguridad de nosotros se dieron cuenta que en el área vip había personas armadas y por seguridad mía como del público tomaron la decisión de cortar el evento, pero gracias a Dios estoy bien, a seguirle con todo”, aclaró el cantante.

Alma Cero fue abordada por medios de comunicación que le preguntaron sobre el incidente que vivió su expareja, Edwin Luna.

“Yo se lo deseo a toda mi familia del espectáculo, sea quien sea, que le vaya bien... Hemos vivido últimamente situaciones muy trágicas con hijos de compañeros, yo creo que lejos de cualquier cosa hay que desearle bien a todos”, expresó la actriz.

“Es fuerte porque muchos nos dedicamos al espectáculo y la verdad todos tenemos en casa hijitos que nos están esperando a que regresemos con bien... ¡Este país necesita y merece ser más seguro!”, agregó.