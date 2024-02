Alexis Vega se escapó al concierto de Karol G y le llovieron las críticas: el video viral

Alexis Vega, quien fue separado de Chivas debido a su comportamiento indisciplinado, volvió a recibir toda clase de críticas luego de que fuera captado en un concierto de Karol G en el Estadio Azteca.

El delantero, quien ya ha dado de qué hablar en el futbol mexicano por sus constantes indisciplinas y escándalos, se viralizó en redes sociales en cuestión de horas luego de que una tiktoker difundiera un revelador video.

El futbolista, quien actualmente juega para el Toluca, no perdió la oportunidad de ver en vivo a Karol G este jueves 8 de febrero, la penúltima presentación que ofreció la colombiana en el país: ¿Alexis Vega cometió una nueva indisciplina o simplemente aprovechó su tiempo libre para divertirse? Las opiniones de los internautas fueron diversas en cuanto a este tema.

ALEXIS VEGA SE DIVIRTIÓ CON SUS AMIGOS EN UNO DE LOS CONCIERTOS DE KAROL G

Karol G cumplió con creces ante sus fans mexicanos y se presentó tres veces en un Estadio Azteca repleto con shows que resultaron inolvidables para sus fans, quienes no dudaron en compartir en redes algunos de los mejores momentos de los conciertos.

En especial resaltó un breve video publicado por la tiktoker Friday Frida, quien se topó nada más y nada menos que con Alexis Vega, y no tardó en compartir el momento en redes. En la breve grabación, se ve al delantero corear los éxitos de Karol G rodeado de algunos amigos, en un ambiente tranquilo.

Algunos internautas pensaron que Alexis Vega había asistido al concierto del viernes 9 de febrero, por lo que no dudaron en atacar al futbolista debido a que el sábado debía cumplir un compromiso con su equipo, el Toluca, ante Necaxa, por lo que no dudaron en asegurar que el delantero había regresado a las indisciplinas que le costaron su puesto en Chivas.

No obstante, fue la misma tiktoker Friday Frida quien aclaró que Alexis había sido captado el jueves y no el viernes, por lo que no cometió ninguna falta; simplemente, quiso pasar un rato de esparcimiento antes del encuentro, el cual se saldó este sábado con un marcador de 3-3.

