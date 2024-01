Alemán denunció a su exnovia Akasha por extorsión: “Me siento poco hombre” VIDEO

Raúl Alemán detalla cómo fue su relación con la influencer Akasha y de qué forma se fueron agravando las cosas hasta llegar a la denuncia que interpuso a su expareja por amenazas y extorsión el miércoles 3 de enero, justo un día después de haberle ofrecido una disculpa pública, ya que el 8 de diciembre pasado, la mujer lo acusó públicamente de violentarla física y verbalmente.

El 8 de diciembre pasado tu expareja denunció públicamente que fue víctima de violencia de tu parte, ¿cómo llegaron a ese punto?

No es que todo haya pasado en ese rato, cuando ella lo publicó, son diferentes situaciones en las que, lamentablemente, caímos los dos.

Llevábamos una relación muy codependiente, a nivel exagerado, y nos fuimos perdiendo respeto, nos empezamos a insultar y rebasamos límites que nos afectaron, que a mí me afectaron. Para empezar, yo permití cosas que no debí como hombre, porque debí tener el valor de alejarme a la primera y eso siempre me lo reprocho, me siento un poco hombre por no poder haberme dado la vuelta, pero estaba superenamoradísimo de ella, lo que nunca fui en mis relaciones con otras chicas, lo fui con ella.

¿A qué te refieres?

A que me entregué totalmente, la llevaba a todas mis giras, a mis viajes; de hecho, le daba trabajo en mis giras, nunca la dejé sola para que sintiera esa seguridad de estar conmigo. Yo sé que la imagen que doy al ser rapero es de: “es un cabr..., un infiel...”, pero la verdad es que somos gente profesional, y yo, al estar entregado completamente a ella, me perdí el respeto con cachetadas y empujones que (ella le daba) y yo permití; así fue como fue escalando esta situacióń.

¿Tú la golpeaste?

No, y eso sí lo quiero recalcar, nunca la golpeé, por eso ella nunca ha subido un golpe en su cara, nunca subió que tuviera una costilla rota, yo nunca me atrevería a darle un chingad..., lo que hice siempre fue contener sus agresiones. Yo vengo de una familia en la que mis papás ya van para los 40 años de casados y siempre los veo abrazados, agarrados de la mano... Y yo, en ella (en Akasha), veía todo el paquete completo: su cara, su forma de ser... todo me llenaba de ella y aposté por ella, porque la quería para mi familia, para verla brillar junto conmigo. Yo la conocí cuando ella tenía menos de 100 mil seguidores en Instagram y yo la apoyé para que fuera cre- ciendo, porque pensaba que, si crecía, crecíamos los dos, y eso era lo bonito, por eso aposté todo por ella, pero pasaron cosas y fueron escalando.

Hubo muchas inseguridades de ella sobre mí, cuando salíamos siempre era de: “Estás volteando a la derecha y está esa chica...”, y toda la noche era una superpelea, y yo me fui haciendo igual que ella, fue una relación muy codependiente. Si en su momento no quise decir nada fue porque estaba encu... y porque la sigo amando, por eso no quise publicar nada, porque no quería exponerla de esta manera.

Hablas de amor, ¿cabe la posibilidad de una reconciliación?

No, porque ya se me quitaron las ganas hasta de tener hijos con ella, con esto que hizo se me quitaron las ganas de formar una familia a su lado. Ella me expuso de esta manera, aun sabiendo el trabajo que he hecho durante toda mi vida, porque sabe que yo no vengo de familia rica, que nadie me regaló nada, nadie me apadrinó, todo ha sido meramente gracias a los fans que escuchan mi música y que me hicieron crecer como rapero... y nunca pensé que ella me fuera a lastimar y exponer de esa forma.

¿Qué te impulsó a hablar?

Que ella no se está tentando el corazón para pedirme cantidades de dinero exuberantes, que ni siquiera tengo y que nunca he visto. ¿Por qué le voy a dar dinero?

Interpusiste una denuncia por extorsión y amenazas en su contra...

Así es, porque posterior a la conferencia nos contactaron sus abogados y nos pidieron unas cantidades millonarias a cambio de que ella no saliera a hacer más publicaciones, su posición es: “Si no me das dinero, subo y digo algo que te va a destruir”.

¿Has tenido algún acercamiento con ella?

No, corté toda comunicación porque ella jugaba conmigo, con mis sentimientos, me hablaba y me decía: “¿Cómo está tu papá?”, y al rato me decía que hablara con sus abogados, tiene como dos personalidades locas, y la bloqueé.

¿Qué has aprendido de esta situación?

Pues estoy tomando terapia, y las descargas emocionales siempre las he sacado a través de la música, cuando se murió mi hermano, por ejemplo, le hice una canción, me recomendaron sacar todos mis sentimientos en el estudio de grabación y lo hago, realicé un disco que se llama Confesiones, en el que hablo de toda esta situación, en el que reconozco mis errores, que la sigo amando, que es muy difícil amar a alguien y que juntos se destruyen, es una situación que no me había pasado.

Akasha publicó unas fotos inquietantes en sus stories de Instagram. INSTAGRAM/akasshh

¿Te arrepientes de algo?

Sí, me arrepiento mucho de no haberme dado la vuelta, de haberme perdido el respeto, y de no haber tenido los huev... para irme cuando hubo situaciones de discusión, pero no quería dejarla ir, no quería perderla, ese fue el problema y ahora están las consecuencias.

Después de la denuncia que hiciste, ¿te arrepientes de la disculpa pública que le ofreciste?

Para nada, eso fue parte de lo que me dijo mi papá: “Independiente de lo que haya pasado, tú discúlpate, y también discúlpate con tus fans”, y esa fue una decisión que tomé por mis seguidores, porque por ellos he crecido tanto. Por la situación y por como se pusieron las cosas tenía que dar la cara y ofrecer una disculpa pública, pero eso desató otra reacción y por eso tomamos la decisión de hacer la denuncia.