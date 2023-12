Adal Ramones y Joaquín López-Dóriga discutieron en plena entrevista por esta razón

Una entrevista que Adal Ramones ofreció a Joaquín López-Dóriga se viralizó en redes sociales luego de que la charla pasara de promocionar una obra de teatro a una fuerte discusión política.

Adal Ramones tuvo una charla con Joaquín López-Dóriga como parte de la promoción de su más reciente obra de teatro: Un Cuento de Navidad, El Musical , trabajo que actualmente se presenta en el teatro San Rafael; sin embargo, la entrevista pronto tomó otro rumbo.

Adal Ramones , a quien vemos en el papel de “Ebenezer Scrooge” en el teatro, no dudó en expresar la simpatía que siente por una figura de la política mexicana, al tiempo que hablaba sobre Un cuento de Navidad, el clásico de la literatura escrito por Charles Dickens en el siglo XIX, lo que hizo que López-Dóriga le contestara de una manera que rápidamente causó furor en redes sociales.

Adal Ramones interpreta a “Ebenezer Scrooge” en Un Cuento de Navidad, El Musical. Medios y Media/Getty Images

LA DISCUSIÓN ENTRE JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA Y ADAL RAMONES QUE SE VIRALIZÓ EN REDES

Adal Ramones, sin embargo, no sólo habló de su protagónico en la obra teatral Un Cuento de Navidad, El Musical, sino que también aprovechó para tratar otros temas y habló sobre un encuentro que tuvo con Xóchitl Gálvez, candidata de quien es simpatizante: “Qué simpática es, qué agradable”, dijo el actor.

Este comentario no le agradó a Joaquín López-Dóriga, quien de inmediato atajó a Adal Ramones con una ríspida pregunta: “¿Viniste a hacer campaña o a hablar de teatro?”

De inmediato, el actor fijó su postura al asegurar que no estaba promocionando a nadie políticamente, e incluso recordó que en algún momento fue víctima de censura a pesar de que él mismo se percibe como apolítico. “Yo nunca estuve al servicio de nadie”, remarcó Adal Ramones al recordar otra anécdota:

ADAL RAMONES RECUERDA CUANDO FUE VÍCTIMA DE CENSURA

“Puse en Twitter el título de una obra de teatro que compré, que se llama ‘Se Busca Primera Dama’ ”, recordó Adal.

“Cuando pasa todo este relajito de los padres familia de los chicos con cáncer, de la falta de medicinas (...) los padres van y le protestan en el aeropuerto al Presidente. Cuando dice ‘yo no soy médico'… Contestó una cosa así la primera dama, que dice que no es primera dama. Entonces, yo nada más puse: ‘Se busca primera dama’, el título de mi obra de teatro”, narró el conductor.

El #PlanC_YaEstaEnMarcha y con ello el fin de una etapa de robo saqueo corrupción y crímenes de @AccionNacional @PRI_Nacional @PRDMexico #OposicionMasPendejaCadaDia pic.twitter.com/V2736u3zSy — fernando (@ferteguia) December 10, 2023

Debido a esto, Adal reveló que presuntamente un ejecutivo de TV Azteca le hizo una advertencia: “¿Usted no ha visto fotos de Siberia? Me dijeron ‘allá vas a acabar’. Me dijeron ‘le paras y ya no dices nada’ ”, recordó Ramones, quien se negó a decir el nombre de la persona, aunque sí detalló que ya había fallecido.