Acusan a Adrián Marcelo de dedicarle una violenta indirecta a Gala Montes: el sorpresivo VIDEO

¡Adrián Marcelo continúa incansable con sus indirectas para Gala Montes

El youtuber regio, quien renunció a La Casa de los Famosos México luego de una tensa discusión que sostuvo con Gala Montes, no ha dejado de arremeter en contra de la actriz cada que tiene oportunidad, ya sea a través de post en X o en sus videos de YouTube, plataforma a la que volvió tras la cancelación de varios de sus shows en vivo.

Adrián Marcelo fue contundente: no dejará de hablar pestes de sus excompañeros de La Casa de los Famosos México, sobre todo de Gala Montes , a quien al parecer todavía no perdona por llamarlo “misógino” al interior del reality show; sin embargo, en esta ocasión los internautas consideraron que el regio llegó demasiado lejos con sus ocurrencias... ¡se puso violento en vivo!

¿QUÉ MENSAJE LE DEDICÓ ADRIÁN MARCELO A GALA MONTES EN UN RESTAURANTE?

Como te comentamos, Adrián Marcelo se refugió en las redes sociales y en YouTube ante la cancelación de varios de sus shows : de hecho, su video más reciente data de este 15 de octubre, cuando el influencer documentó en su programa Radar la apertura de un nuevo restaurante.

“Para agarrar fuerza, me voy a imaginar que está la cara de ya sabes quién”

El regio se mostró muy animado mientras recorría las instalaciones y entrevistaba a varias personas; sin embargo, cuando se acercó a un juego de fuerza consistente en golpear una pera de boxeo para ganar puntos las cosas se pusieron más turbias, ¡la cara de Gala Montes le llegó a la mente!

A Adrián Marcelo no le fue muy bien con su primer golpe; sin embargo, para el segundo intento, el regio aseguró que pensaría en alguien y, aunque no dijo nombres, Gala Montes rápidamente surgió como su posible víctima imaginaria, sobre todo porque el youtuber dijo: “Ahora sí que, para agarrar fuerza, me voy a imaginar que está la cara de ya sabes quién” antes de soltar el golpe.

El segundo golpe a la pera fue más exitoso y Adrián Marcelo le atribuyó esto a la cara misteriosa: “Sí me imaginé la cara y fue muy sencillo”, aseguró el comediante de forma ácida.