Eugenio Derbez desenmascara a Victoria Ruffo de una vez por todas

Además de revelar que, de hecho, Alessandra Rosaldo es 'Federica P.Luche' en la vida real, Eugenio Derbez decidió sincerarse sobre lo que vivió con Victoria Ruffo y su verdad detrás de la boda falsa que supuestamente protagonizaron en los años 90.

Así que de una vez por todas decidió hablar del tema con Yordi Rosado y apunto: "Esto lo voy a contar porque es un tema que de verdad me puede mucho, me duele mucho porque he cargado con esto toda la vida…".

Recordó que cuando se casó con Alessandra, él le pidió de regalo de bodas a José Eduardo Derbez que convenciera a Victoria Ruffo de aclarar que no fue engañada con la supuesta boda falsa, pero no lo hizo. "Hablando con José Eduardo le dije 'quiero un regalo de bodas', quiero que hables con tu mamá y que le digas que por favor diga la verdad, dame eso, díselo, y además si no lo hace, la voy a exponer y no lo quiero hacer. Habló con ella y dijo 'no, no lo voy a hacer' y hasta la fecha no lo ha querido hacer".

"No puedes engañar, cuando ella ya era doña Victoria Ruffo, con todo el colmillo y yo apenas acababa de comprar mi primer coche. ¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente alrededor, tú crees que su mamá y sus amigos no sabían?"

Así que relató que después de una ruptura intentaron resolver su vida en pareja, por lo que se fueron a vivir juntos. "Me dice: '¿Qué le vamos a decir a la prensa?'... Pues vamos a casarnos, vamos a decirle a la gente que nos vamos a casar, y no tenemos, cuando nos pidan el acta de matrimonio, ahí está, no te la voy a enseñar. Vamos a decir que nos casamos y punto. Si acaso nos compramos unos anillos’…”, contó Eugenio.

Así que surgió la idea de hacer "una fiesta de disfraces tipo boda" con conocimiento de Victoria y su familia. De comer hubo hamburguesas y pizzas, y hasta un vestido de novia que alguien prestó.

"La mando citar, le hago la sorpresa… Salimos al lugar donde estaban todos los invitados y con una grabadora pusieron la marcha nupcial, llega esta mujer y ve a todos sus amigos…”, recordó Derbez, al asegurar que Victoria se puso el vestido de novia y se pusieron anillos como si estuvieran casados.

Pero luego vino lo peor. “Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, porque esto no lo sé yo, que el abogado le ha de haber dicho: ‘¿Cuándo se divorciaron? Porque yo leí que se casaron… Lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó’… Entonces cuando me llega a mí esta noticia yo no lo podía creer. Yo dije: ‘¿Quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a… Victoria Ruffo?... ¿Por qué los medios no investigan un poquito más?... Era una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos… y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia completa…".

Eugenio Derbez ha insistido por años en su versión de los hechos, sobre que Victoria Ruffo sí sabía que era una fiesta, "que ella utilizó para quitarme al niño, con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado".

