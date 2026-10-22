47 años de TVyNovelas: Fotos del día que fuimos con Thalía a París por su Disco de Oro: vende más que Madonna

Thalía estuvo en París los días 25, 26 y 27 de junio de 1998, es decir, las mismas fechas en las que la selección mexicana participó en el torneo de Francia 98.

La cantante, sin embargo, no estuvo en la Ciudad Luz por razones deportivas, sino musicales: recibió un Disco de Oro y se presentó en un programa de televisión.

¿Cómo le fue a Thalía en París en aquella visita? Te mostramos la crónica que quedó plasmada en nuestras páginas de TVyNovelas en la edición de la primera semana de julio de aquel año en que México tuvo una de sus mejores participaciones en torneos mundialistas.

Thalía y su primera vez en París Hemeroteca TVyNovelas

Thalía llevó su amor a la mexicana a París

Thalía, la cantante y actriz mexicana de mayor proyección internacional en estos momentos, aprovechó su breve estancia en París para disfrutar de un relajante paseo por las calles y las tiendas de la Ciudad Luz. La intérprete de temas como “Saliva”, “Sudor” y “Sangre” viajó a Francia luego de sus exitosas presentaciones en Argentina para promocionar su más reciente disco Amor a la Mexicana, que allá se conoce bajo el título de Por Amor.

Como parte de la promoción, asistió al Canal 2 de Francia al programa Hit Machine, donde habló de este material discográfico, producción de Emilio Estefan que la ha colocado entre las artistas más rentables de su compañía discográfica. Fuentes cercanas a ella señalaron que en Francia Thalía vende más discos que cantantes consolidadas a nivel mundial como Madonna y Janet Jackson.

Por esta razón recibió un disco de oro por las altas ventas en ese país.

Tras haber cumplido con los compromisos profesionales, la chica de la breve cintura se dio un tiempo para dar un paseo en esta bella ciudad europea. Caminó por las calles más céntricas de París y se hospedó en el Hotel Prince de Galles.

En el recorrido entró a varias tiendas de ropa para estar enterada de lo último en moda, pues la espiga de intérprete se ha caracterizado por su sorprendente vestuario en sus presentaciones y por su elegancia en las ruedas de prensa.

A su paso despertó suspiros, pues aunque quiso pasar desapercibido hubo gente que la reconoció y se acercó a ella para pedirle un autógrafo y fotografiarse a su lado.