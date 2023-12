Conductor de Univisión revela que un sacerdote lo acosó cuando era adolescente

Siempre calló y ahora de adulto rompió el silencio para crear conciencia con su vivencia. Un conductor de Univisión decidió confesar el acoso que recibió por parte de un sacerdote cuando solo tenía 13 años.

En vivo, durante una transmisión de Siéntese quien pueda, programa de Univisión, el reconocido conductor contó detalles de cómo sufrió cuando era un adolescente.

“Siendo un niño de 13 años, en el colegio donde yo estudiaba en Santa Marta, sí hubo un acercamiento impropio de quien era el rector de mi colegio y que yo sabía que había tenido otros acercamientos impropios con otros niños de mi colegio”, contó en televisión, Lucho Borrego.

El presentador colombiano aseguró que nunca se lo dijo a su familia y que no sabía si lo había callado por miedo o por angustia. “Siempre me refugié en Dios y en los buenos sacerdotes que he tenido en mi vida”, expresó.

Lucho Borrego hizo un llamado a no generalizar a la iglesia católica y a lo sacerdotes por este tipo de acciones incorrectas que algunos religiosos tristemente cometen.

“No puedo tirarle una patada a mi iglesia por malos sacerdotes”, exclamó Borrego.