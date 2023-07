Carín León y Edén Muñoz sorprenden con palomazo de Caifanes e internautas se les van a la yugular

Aunque son dignos representantes del regional mexicano y podrían llegar a ser competencia, Carín León y Edén Muñoz mantienen una muy buena amistad y para muestra los videos de las veces que han llegado a compartir el escenario.

Recientemente, Carín invitó a Edén a un concierto en Querétaro, donde le dedicó un emotivo mensaje al terminar el show: “De verdad, gracias infinitas. La noche de anoche fue la muestra de que si nos unimos todo se puede”, comenzó diciendo Carín.

“Edén Muñoz lo que te dije anoche, acá lo sostengo, gracias por ser inspiración y además de todo, un gran amigo! Que se preparen porque lo que viene es fuego”, agregó León dejando entrever que podrían hacer una gira juntos.

Sin embargo, los intérpretes de regional mexicano decidieron echarse un palomazo de Caifanes, pero no lograron convencer a otro público exigente: los fans más fieles de la exitosa banda de rock en español liderada por Saúl Hernández.

Internautas se les fueron a la yugular a los famosos cantantes con mensajes y súplicas para que no “arruinaran” ‘La célula que explota’, canción que Carín León y Edén Muñoz cantaron a dúo en el escenario.

“Por favor no arruinen algo que es perfecto”, “Todo muy bonito, pero no lo vuelvan hacer porfa. Y ya no arruinen obras de arte, gracias”, “¿Por qué a fuerzas quieren echar a perder las buenas canciones?” y “Que fregón, ahora a etiquetar a Saúl Hernández para ver qué opina?”, fueron algunos de los dardos que lanzaron a los artistas.

Sin caer en provocaciones, Carín León y Edén Muñoz agregaron que el palomazo se trató de un tributo “con todo respeto y admiración a una de nuestras más grandes influencias”, confirmando su gusto por el rock en español, así como otros géneros musicales que sí o sí suenan en sus playlist.