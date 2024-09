Belinda revela detalles sobre su próximo disco con colaboraciones sorprendentes: ¡Exclusiva!

Belinda ha vuelto con fuerza al mundo de la música con el próximo lanzamiento de su tan esperado nuevo disco, una producción que promete marcar un antes y un después en su carrera artística.

La cantante y compositora ha revelado en exclusiva para TVyNovelas que este trabajo es una fusión de géneros y estilos, mostrando su versatilidad y polifacética personalidad musical.

El álbum incluye colaboraciones destacadas, como la unión de fuerzas con Kenia Os en un sencillo que promete ser uno de los éxitos más grandes del año.

Aunque algunos rumores apuntaban a que el sencillo llevaría por título Indomable, la artista aclaró que este no será el nombre definitivo. “No se llama Indomable, aún no se ha revelado el nombre, es una palabra parecida pero no es esa. Es como una palabra de empoderamiento, de fuerza, de riesgo, es un título muy padre, pero aún no se ha dicho”, expresó la intérprete.

Este nuevo material discográfico también refleja la pasión de Belinda por la estética visual y las historias cargadas de emoción. Uno de los sencillos más comentados, “La Mala”, está acompañado de un videoclip inspirado en el cine de terror, un homenaje a su amor por este género cinematográfico.

“Quería hacer algo diferente, oscuro, porque aunque me vea muy tierna, siempre he tenido ese lado ‘dark’”, confesó la cantante.

“La mala’ es un antes y un después”

La intérprete de éxitos como Bella traición también resaltó el éxito de su reciente sencillo “La Mala”, destacando lo que ha significado para su carrera.

“Muy emocionada con “La Mala”, que acaba de salir, y el video es para mí el que más me ha gustado y el más importante de mi carrera, porque es un antes y un después a nivel visual, estético y de producción. Me siento muy agradecida con el público por estas tres canciones que han salido, a tal punto que me acaban de entregar doble disco de platino y disco de oro”, comentó orgullosa.

Siempre había soñado con hacer un video inspirado en el cine de terror, y “La Mala” fue la oportunidad perfecta para plasmar su visión. “La disquera se imaginaba un video totalmente diferente y yo siempre había querido hacer un video inspirado en el cine de terror. Me encanta desde Naranja Mecánica, que era un cine que no te dejaba parpadear, hasta Freddy Krueger y todas las versiones de Chucky. De verdad soy fan de todas las películas de terror en el mundo. Quería hacer un video que tuviera este darkside porque yo tengo ese lado oscuro aunque me vea muy tierna”, reveló con entusiasmo.

El tan esperando disco llegará en 2025

Belinda también compartió su entusiasmo por el lanzamiento de su nuevo disco, que verá la luz el próximo año. Aunque aún no hay una fecha exacta para su estreno, la cantante adelantó algunos de los proyectos que tiene en marcha: “Estoy muy emocionada con este disco que sale el próximo año. Todavía no tenemos fecha exacta, pero para este año tenemos el lanzamiento con Kenia Os que sale en octubre. Vamos a grabar el video en dos semanas y va a estar espectacular”.

Además, mencionó que tiene prevista otra colaboración con un cantante con quien ha forjado una gran amistad, cuyo sencillo verá la luz en diciembre.

El próximo álbum será una mezcla de géneros y estilos, como ha sido su sello a lo largo de su carrera. “El próximo disco es un poco lo que han podido escuchar con “Cactus”, “300 Noches”, “La Mala” y próximamente el tema con Kenia. Vamos a explorar diversos géneros. Siempre he sido una artista polifacética, me gusta hacer algo más rockero, luego una cumbia con Los Ángeles Azules. Me gusta mezclar nuevos géneros y ritmos”, explicó.

La cantante también se refirió a su nueva etapa musical, la cual describe como un regreso a sus raíces, mezclando lo tradicional con lo moderno.

“Me encanta esta nueva etapa de Beli-Belika porque es regresar a los orígenes, respetando y engrandeciendo los instrumentos reales… me gusta mezclar los instrumentos tradicionales con la tecnología, y eso es lo que estoy haciendo”, aseguró.

Finalmente, Belinda habló sobre el proceso personal que vivió antes de volver al estudio de grabación. “Nunca dejé de sacar música, pero a nivel como compositora me sentía bloqueada artísticamente… Dejé de creer en la industria muchas veces, o en mí, en las disqueras, no me sentía inspirada. De repente ese bloqueo desapareció. El momento no era antes, el momento es ahora”, concluyó la artista, dejando claro que está más inspirada que nunca.