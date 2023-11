Un tiktoker cumplió un difícil reto, pero un descuido hizo que no pudiera cobrar el premio

No es extraño que algunos negocios de comida ofrezcan premios a sus comensales más glotones; sin embargo, un tiktoker se llevó una desagradable sorpresa luego de que los dueños de una taquería no le quisieran pagar tras cumplir el reto.

¿Te comerías 70 tacos en menos de ocho minutos? Esta fue la promoción lanzada por una taquería en la Ciudad de México, y aunque seguramente muchas personas dejaron pasar este reto que se antojaba difícil de cumplir, el tiktoker David Maravilla lo aceptó... y superó.

Lamentablemente, un descuido del tiktoker habría sido aprovechado por los dueños de la taquería, quienes no hicieron válida la recompensa, desatando la molestia tanto del tiktoker como de sus seguidores, quien incluso hablaron de boicotear el negocio.

TIKTOKER SE COME 70 TACOS EN MENOS DE OCHO MINUTOS... PERO NO LE DAN SU PREMIO

En la grabación disponible en la cuenta de TikTok @david_maravilla1 , se puede ver cómo el influencer David Maravilla devora, uno tras uno, los 70 tacos del reto en sólo siete minutos con 19 segundos, de acuerdo con lo registrado en el video.

“Nos dijeron que este reto no era válido porque no les dijimos que transmitieran el video en su cuenta de Facebook”

“¡Listo! Pues fue un reto sencillo porque son unos tacos muy pequeños y la carne no es así como de los que te hostiguen demasiado”, celebró David Maravilla, quien se llevó una desagradable sorpresa cuando los taqueros no quisieron hacer válido el premio.

Y es que los taqueros, que se encontraban despachando a otras personas y no estuvieron muy atentos al joven, aseguraron que tal vez él había hecho trampa: “Ájale, ¿crees acabar todo en el momento? Son 70", le dijo uno de los empleados.

Momentos después, Daniel expuso que la dueña del establecimiento no quiso validar el reto simplemente porque no se transmitió en vivo a través de la cuenta de Facebook de la taquería:

“Fue ella quien se puso muy pesada y dijo: ‘No, no lo quiero ver’ (...) Nos dijeron que este reto no era válido porque no les dijimos que transmitieran el video en su cuenta de Facebook (...) honestamente eso nos pareció injusto, tanto para a mí, como para mi amigo”, declaró Daniel.

LLAMAN A BOICOTEAR TAQUERÍA TRAS NO VALIDAR UN RETO

Hasta el momento, el video ha acumulado más de seis millones de reproducciones, así como cientos de comentarios en donde los internautas llamaron a boicotear el negocio y hasta dijeron que ahí servían “tacos de perro":

“Deberías poner el nombre y la ubicación del lugar; cancelen ese puesto, ya no vayan a comer Alli Banda!”, “Adiós clientela, que mala onda con estos señores”, “Que llamen a profeco” y “Ches mendigos, que se me hace que los tacos son de perro”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.