¡Terror en Yucatán! Un yate se hunde y sus tripulantes quedan a la deriva

Vaya momentos de terror los que vivieron 12 tripulantes de un yate en Yucatán, luego de que la embarcación comenzara a hundirse en medio del mar.

Se trata del yate conocido como “On the Sly”, que llevaba a bordo a 12 tripulantes que disfrutaban de un paseo recreativo hacia el Parque Nacional Arrecife Alacranes, frente al municipio de Progreso, Yucatán.

Según testigos del lugar, el hundimiento ocurrió a 15 kilómetros de la costa en plena madrugada. En videos compartidos en redes sociales, se puede ver a los tripulantes a la deriva en el mar, con sus chalecos salvavidas, esperando ayuda.

En las grabaciones se escuchan los gritos de ayuda de los pasajeros: “Está muy fuerte la corriente, no puedo. Tírense a nadar”, mientras las unidades de emergencia se acercaban a ellos para sacarlos del mar.

#Yucatán #Semar Así encontró la #ArmadadeMéxico a 12 náufragos, luego del hundimiento del yate On The Sly, la madrugada de este martes a unos 59 kilómetros frente a #Progreso. pic.twitter.com/S3vosDr0mQ — Desde el Balcón (@desdebalcon) August 6, 2024

Ante la emergencia, la Secretaría de Marina (Semar) respondió al llamado llevando un equipo de rescate al lugar, logrando salvar a los 12 tripulantes.

Según las primeras investigaciones, el On the Sly pudo haberse hundido debido a una fuga de agua en el casco del yate, un incidente que sin duda pudo haber terminado en pérdidas humanas, pero finalmente no fue así.