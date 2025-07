¡Inesperado! Andrea Noli rompió el silencio sobre su relación con Jorge Salinas: “No cometería el mismo error”

Casi dos décadas después de un mediático y controvertido romance que acaparó titulares, la actriz Andrea Noli decidió hablar abiertamente sobre su relación con Jorge Salinas. Aquella unión, que se dio mientras el actor estaba casado, culminó con el nacimiento de su hija Valentina. En una reciente entrevista con Pati Chapoy, Noli reflexionó con notable madurez sobre las circunstancias que rodearon ese periodo de su vida, además compartió detalles íntimos sobre cómo manejó la situación, la reacción de Salinas ante su embarazo y la evolución de su relación con la familia del actor hasta el día de hoy.

¿Cómo comenzó la relación entre Andrea Noli y Jorge Salinas?

El encuentro entre Andrea Noli y Jorge Salinas ocurrió en el ámbito teatral, cuando ambos coincidieron en la obra “Engáñame si quieres”. Según relató la actriz, fue Alexis Ayala quien los presentó. En ese momento, Salinas atravesaba una etapa que ella calificó como encantadora, y aunque era consciente de que él estaba casado con Fátima Boggio, decidió seguir adelante con el romance.

“Yo estaba muy joven, y pues era fácil enamorarme en aquel entonces”, admitió.

Con la madurez que le dan los años, Noli reconoció que involucrarse con alguien comprometido fue un error que no volvería a cometer .

“Fue estupidez de la edad. Estoy orgullosa de mi hija, pero no cometería el mismo error de lastimar a otra mujer o a una familia”, confesó.

¿Cómo reaccionó Jorge Salinas al embarazo de Andrea Noli?

Andrea Noli también habló del momento en que le comunicó a Jorge Salinas que sería padre. La reacción, según recordó, fue de sorpresa total.

“Reaccionó con shock. Yo logré entrar como en una burbuja. Se me atacó mucho, pero, por otro lado, me fortalecí mucho también, y afiancé eso que estaba sintiendo, para mí, estar embarazada y luego tener a Valentina, me expandió el corazón.”, expresó.

En ese periodo, Andrea enfrentó duras críticas públicas, pero encontró fortaleza en la maternidad. Aseguró que el nacimiento de su hija Valentina fue un punto de transformación en su vida, no solo emocional, también en términos de autoestima.

“Aprendí a amar de una forma que no conocía y eso me fortaleció”, agregó con emoción.

¿Por qué decidió criar sola a su hija?

Ante la distancia inicial del actor, Andrea Noli decidió hacerse cargo de Valentina en solitario, para evitar conflictos legales o mediáticos. La actriz dejó claro que su prioridad fue siempre el bienestar de su hija , así que también buscó mantenerla alejada de resentimientos o cargas emocionales negativas.

“A Valentina no la hice crecer con ningún rencor. Y eso ayudó mucho a su corazón, a su paz…”, explicó.

El enfoque que adoptó tuvo resultados positivos, ya que cuando padre e hija finalmente se reencontraron, lo hicieron desde un espacio emocional sano.

¿Cuál es la relación actual entre Valentina y Jorge Salinas?

Con el paso del tiempo, Jorge Salinas asumió su rol como padre. Andrea Noli confirmó que la relación entre ambos se ha fortalecido, y que Valentina mantiene contacto con algunos de sus medios hermanos.

La actriz también agradeció el papel de Elizabeth Álvarez, actual esposa de Salinas, y la disposición de toda su familia:

“Estoy muy agradecida con él y con su familia. Elizabeth ha sido de gran apoyo. Sus hijos son unos amores”, fueron las palabras de la actriz.

Aunque algunos de los hijos del actor residen en distintas partes del mundo, Valentina ha podido entablar vínculos con parte de ellos, en especial con Gabriela, hija de Jorge Salinas nacida de una relación anterior.

Andrea expresó tranquilidad al ver que Jorge Salinas ahora cumple con su papel como figura paterna, algo que para ella es fundamental. Aunque en su momento asumió sola la responsabilidad de la maternidad, nunca dejó de considerar la importancia del vínculo entre padre e hija.

“Siempre supe que era imprescindible que un hijo conozca a su papá”, concluyó.