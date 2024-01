Paramore canceló su show en el Vive Latino 2024 y estallaron los memes en las redes sociales

Paramore era una de las cartas fuertes del Vive Latino 2024

Kings of Leon estará en lugar de Paramore; sin embargo, este “premio de consolación” resultó insuficiente para los fans de la banda, quienes ya se estaban alistando para disfrutar de la agrupación en México.

La plataforma X (antes Twitter) fue la opción perfecta para que decenas de personas expresaran su frustración con divertidos memes y, de hecho, los emojis y fotos de payasos estuvieron a la orden del día tras difundirse como pólvora la mala nueva: Paramore canceló su presentación en el Vive Latino 2024 .

LA AUSENCIA DE PARAMORE DEL VIVE LATINO INSPIRA DIVERTIDOS MEMES

El anuncio del Vive Latino 2024 sobre la cancelación de Paramore le cayó como un balde de agua fría a miles de personas, quienes se preguntaron qué había pasado con la banda; sin embargo, hasta el momento la agrupación no ha emitido un comunicado para explicar las razones que las llevaron a no poder cumplir con este compromiso.

El comunicado del Vive Latino no podría ser más contundente: “¡Kings Of Leon se suman a la alineación del #VL24! Después de siete años las verdaderas leyendas del rock regresan a la CDMX. ¡A recibirlos como se debe! Desafortunadamente Paramore no podrá presentarse en esta edición por razones ajenas al festival, esperamos tenerlos pronto por acá”.

Lo lograron. Finalmente la rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba animando. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no quería nada más que ver a su crush de toda la vida. Alguien que quería ver a Paramore. pic.twitter.com/qd7SvS5dTv — Michelle (@chocorochelle) January 18, 2024

Sálganse de redes sociales, quiero estar solo… pic.twitter.com/9TjFSiXKKM — Paramore Mexico 🤡 (@Paramore_Mex) January 18, 2024

Esta noticia, aunque fue devastadora para varias personas, también le abrió un espacio a las risas, y es que no fueron pocos los internautas que le dieron rienda suelta a la creatividad para expresar su frustración con divertidos memes, ya sea en imágenes o con videos.

Debido a que muchos fans sólo habían comprado sus boletos del Vive Latino para ver a Paramore, también surgió una pregunta importante: ¿cómo solicitar el reembolso del ticket, es posible pedirlo?

Asi quede con la cancelada de paramore pic.twitter.com/kORYMFaXXn — Daniel Crespo (@Cdaniel_Crespo) January 18, 2024

Los que compraron FEP solo por ir a ver a Paramore en este momento: pic.twitter.com/5CLO8eHGWp — Lorena (@lorenalvrez_) January 18, 2024

Quedé comprando boletos para el vive solo para ver a Paramore https://t.co/fZBpojoENf pic.twitter.com/bVRga5tMkE — Andrew (@NoelAndru) January 18, 2024

Hasta el momento, la Ocesa no ha informado cuál será el procedimiento a seguir para aquellas personas que deseen tramitar el reembolso de su boleto, aunque se espera que en las próximas horas emitan información al respecto.

*Paramore cancela en Sudamérica*



Los fans de blink-182: pic.twitter.com/zF2qBxvmOd — Felipe Tapasco (@Pipetapasco) January 18, 2024