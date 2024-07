Desafío visual nivel experto: ¿podrás encontrar el botón oculto en la imagen?

Este desafío visual no es apto para principiantes. Te hemos compartido varios acertijos que implican encontrar palabra o errores en la imagen en pocos segundos, pero ahora en Internet surgió un reto que es un escalón más complicado.

Solo los más observadores y astutos lograrán desenmascarar el botón camuflado entre la multitud de elementos que componen la imagen: hay balones de tenis, fútbol, béisbol y hasta basquetbol. ¿Podrás lograrlo en menos de 10 segundos?

Resuelve el desafío visual: encuentra el botón

Resuelve el reto visual: encuentra el botón escondido. (Vía Mdz)

El portal de Mdz lanzó el reto del botón escondido, en donde presentaron una imagen repleta de elementos deportivos y muy coloridos. El objetivo es poner a prueba la atención y observación para aprovechar los beneficios de los acertijos visuales.

¿Pudiste resolverlo? Si no lo lograste en menos de 10 segundos, no te desanimes. Se trata de un reto nivel experto, pues el botón tiene un color poco visible para el ojo humano y, en comparación con el reto, seguramente no imaginarías que estaba ahí.

El truco para resolverlo y no perderse es visualizar de izquierda a derecha y de arriba a abajo para analizar cada uno de ellos. El resultado de este acertijo es que el botón está en la parte derecha inferior. ¿Ya lo viste?

La flecha roja indica dónde está el botón en el desafío visual. (Vía Mdz)

Recuerda que la paciencia y la perseverancia son claves fundamentales en este tipo de desafíos.

¿Cuáles son los beneficios de hacer desafíos visuales?

Los retos visuales son recomendados para niños y adultos mayores por una razón: es una forma fácil de estimular las habilidades cognitivas y mejorar la memoria y la agilidad mental. Si juegas crucigramas, comparaciones de imágenes y resuelves problemas lógicos, obtendrás beneficios como: