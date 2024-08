Todo sobre la enfermedad que padece Arath de la Torre y lo llevó a pedir su renuncia de LCDLFM

La tarde del pasado martes seis de agosto, ocurrió algo insólito al interior de “La Casa de los Famosos México”, cuando uno de sus habitantes hizo públicas sus intenciones de abandonar la competencia de forma inmediata. El personaje en cuestión fue Arath de la Torre, quien tomó esta drástica decisión por fuertes razones, incluida una que atañía a su integridad física.

Arath de la Torre renunció a ‘La Casa de los Famosos’ por una poderosa razón de salud

Tal como le mencionó a sus compañeros, el actor parece haber estado atravesando varias complicaciones médicas durante su estadía en LCDLFM, que aunque apenas tiene dos semanas y media de haber iniciado, ya llevó al límite a varios de sus concursantes.

“No puedo seguir jugando así, prefiero salirme de aquí. Yo no tengo nada que hacer en estos ambientes, lo digo de verdad; pedí mi renuncia formal para salirme del juego. No quiero exponerme ni seguir dando malos mensajes a la sociedad o equivocarme en ese sentido. Pedí mi renuncia porque tengo el derecho a hacerlo y tengo derecho a que sea aceptada”, explicó el comediante, quien se mostró notablemente afectado por los problemas que se han suscitado en el reality, mismos que culminaron en una fuerte discusión la madrugada del martes.

Adicionalmente, Arath hizo saber que todas estas emociones le estaban causando estragos físicos, pues comenzó a tener síntomas intensos de colitis nerviosa, una enfermedad que si bien ya le había sido diagnosticada desde hace tiempo, se agravó considerablemente en el reality.

Arath de la Torre reveló en ‘La Casa de los Famosos México 2024’, que lo amenazaron por hacer ese comercial. (Las Estrellas)

Qué es la colitis nerviosa, la enfermedad que sufre Arath de la Torre y podría sacarlo de LCDLFM

De acuerdo con la definición especializada de la Clínica Mayo, la colitis nerviosa, también conocida como síndrome de colon irritable, es un trastorno que causa afectaciones directamente en el sistema digestivo, atacando principalmente a los intestinos y el estómago. Los malestares más frecuentes ocasionados por este padecimiento son: gases, diarrea, cólicos, dolor abdominal, hinchazón y estreñimiento, los cuales se pueden presentar de forma aislada o varios síntomas a la vez.

Debido a que no es considerada de importancia médica en la mayoría de los casos, es posible controlar la colitis con una buena dieta y reduciendo los niveles de estrés, complementado en ocasiones con ciertos medicamentos que aminoren la intensidad. No obstante, cuando no se le presta la atención requerida, sí se pueden presentar cuadros sumamente dolorosos e incómodos para los pacientes.