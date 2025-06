Angelique Boyer nos habla de ‘La Dueña’, su regreso a las telenovelas: “Va a ser icónica”

En el universo de las telenovelas mexicanas, pocas noticias logran agitar las aguas con la fuerza de una protagonista icónica que vuelve a la pantalla chica.

Esta vez, la ola lleva el nombre de Angelique Boyer, una actriz que ha sabido hacerse dueña y señora del horario estelar. Ahora, el título no es sólo metafórico: regresa para interpretar a Doménica Montero, en la nueva versión de La dueña, bajo la producción de Carlos Bardasano. Apenas se ha anunciado el proyecto y ya el eco de las generaciones pasadas y presentes vibra con expectativa. Y es que Angelique no es ajena a los retos, ni a los personajes cargados de complejidad emocional, pasión encendida y carácter indomable.

En entrevista con TVyNovelas, durante la presentación a la prensa de la serie Mujeres asesinas, la actriz compartió con entusiasmo la noticia: “Ya lo anunciaron y me da muchísimo gusto porque es un sueño hecho realidad”, expresó.

Este proyecto llega en el momento indicado para Boyer, quien cuenta con el respaldo de una carrera consolidada, con más de 20 años de trayectoria que la han convertido en uno de los rostros más emblemáticos de la televisión latina. Y justo ahora, cuando se estrenó en ViX la nueva temporada de Mujeres asesinas, su nombre retumba más fuerte que nunca.

“Tocamos temas que nos sacan de la zona de confort, que muchas veces incomodan, pero que hay que hablar porque siguen pasando en el mundo, especialmente en México”, comentó sobre esta serie. En ella, no sólo interpreta, también observa, comparte, cuestiona. Como una artista que ha crecido junto con su audiencia, no teme a la evolución, a los nuevos formatos ni a las nuevas luchas.

“Por eso es importante rescatar proyectos como éste, que tocaron una generación y causaron resonancia, por eso es fundamental llegar a una nueva generación y compartir estas historias que pueden ser un espejo para muchas mujeres”, reflexionó la actriz, quien ha sido protagonista de amores imposibles, venganzas legendarias y mujeres que aprendieron a domar el destino.

“LAS COMPARACIONES SON INEVITABLES”

Angelique Boyer protagonizará la nueva versión de “La Dueña” y “Soy tu dueña” Instagram

La nueva versión de La dueña será titulada Doménica Montero, y no es casualidad que lleve el nombre de su personaje. Esta historia, que fue inmortalizada por Angélica Rivera en la década de los noventa, no sólo tiene peso en la memoria colectiva del melodrama mexicano, sino que representa una antorcha que pasa de una generación a otra.

Sobre esto, Angelique Boyer asegura sentirse honrada, pero no intimidada: “Es inevitable (la comparación), la verdad es que yo estoy muy acostumbrada, pero cuando haces las cosas con mucho respeto a lo que se hizo anteriormente, de esa manera, es como un amuleto”. Un amuleto que ya le ha traído suerte, con la bendición de las intérpretes que la antecedieron.

“Tanto una Lucía Méndez, una Lucero, Daniela Castro, entonces yo siempre recibo estos retos con mucho amor y con el compromiso de hacer una mejor versión”, enfatizó.

Con humildad, Angelique reconoce el linaje que representa este personaje, pero también se planta con fuerza para construir una nueva mujer: una dueña de sí misma, de su historia, de su deseo y su rabia. “Un personaje como Doménica Montero es un sueño porque cualquier actriz quisiera hacer un personaje con tanto carácter. Entonces siento que va a ser icónica, ya lo fue y pienso que vamos a seguir haciéndolo con las versiones que se aproximan”.

Frente al brillo del protagónico, hay algo que no deslumbra a Angelique: la fama. “Eso se lo debo a mis padres, sin duda, a la educación que recibí, al proceso que llevé, no me hice estrella de la noche a la mañana, realmente ha sido un proceso de más de 20 años, así que lo hago con gratitud, hasta el día de hoy yo no me la creo”, confesó.

En un medio donde la vanidad puede florecer con rapidez, su equilibrio parece estar bien enraizado. Observa con admiración a las nuevas actrices que la rodean y celebra que haya voces jóvenes con ímpetu. “Veo a las nuevas generaciones, chavas que vienen con todo”, dijo sobre sus compañeras en Mujeres asesinas, reconociendo el nuevo viento que sopla en la industria.