Protagonizó ‘Mi Pobre Angelito’ y ahora vive en una granja haciendo arte

“Home Alone” (“Mi Pobre Angelito”, en español) , es una de las películas más reproducidas en Navidad para disfrutar el día de descanso en la comodidad de la casa. Y es que la historia del pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) contra los ladrones que quieren robarse las joyas de su familia, saca risas y momentos conmovedores. Sin embargo, a más de 30 años desde su estreno, los protagonistas están enfocados en otras cosas.

Sabemos que Culkin continúa en el medio con algunos proyectos de cine mientras disfruta de su etapa como papá, pero, ¿qué hay de los ladrones? Bueno, uno de ellos, Daniel Stern, ahora está alejado de la ciudad y vive como granjero, mientras disfruta de crear arte.

Así vive Daniel Stern, uno de los ladrones en “Mi Pobre Angelito”.

¿Dónde está Daniel Stern, el actor que hizo del ladrón en “Mi Pobre Angelito”?

Daniel Stern interpretó al bandido de nombre Marv Merchants en “Mi Pobre Angelito”, pero después participó en otras producciones importantes como “Cowboys de ciudad” (1991) y la serie “Aquellos maravillosos años” (1993). No obstante, decidió retirarse de la actuación tras 40 años de carrera y optó por cumplir uno de sus sueños.

Ahora vive en Ventura, California, en donde es feliz cultivando su propia fruta y verdura, como las mandarinas y otras que son de temporada.

Daniel Stern, de “Mi pobre angelito”, comparte cómo es su vida en la granja. (Instagram @realdanielstern)

A la par de este arduo trabajo, esculpe y moldea figuras de bronce con fines ornamentales; es decir, que solo lo hace para la decoración.

Stern es muy abierto en cuanto a su vida privada, y no teme compartir algunos detalles en su cuenta de Instagram. Eso sí, siempre con un toque del humor que lo caracteriza.

¿Cuánto ganó Daniel Stern por “Home Alone” (“Mi Pobre Angelito”)?

Daniel Stern no tiene que preocuparse por trabajar y conseguir grandes ingresos, pues su carrera como actor le ayudó a ahorrar. Tan solo por “Mi Pobre Angelito”, se sabe que recibió 1.5 millones de dólares, más un bono extra de 3.5 millones por las ganancias de la película.

Así fue el cambio de Daniel Stern después de “Mi pobre angelito”. (Instagram @realdanielstern)

El patrimonio de Daniel Stern está valuado en alrededor de 20 millones de dólares, según el portal Celebrity Neth Worth. ¡Así que no tiene por qué preocuparse el resto de su vida!

Dónde ver “Mi Pobre Angelito” completa y en español

Si todavía no has visto “Mi Pobre Angelito”, todavía estás a tiempo gracias a las plataformas de streaming. Actualmente, es posible verla en español latino en Disney Plus, así como sus secuelas.

También es posible rentar en Apple TV y Amazon Prime Video ¡Saca las palomitas y disfrútala!.