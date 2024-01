Premios Emmy 2024, todos los detalles que debes saber: quiénes son los nominados, horarios y fecha del evento

La temporada de premios en el mundo de la televisión está en pleno apogeo, y los Premios Emmy 2024 están a la vuelta de la esquina. Aquí te presentamos todos los detalles que necesitas saber sobre este prestigioso evento.

Fecha y horario

La 75ª entrega de los Premios Emmy se transmitirá en vivo el próximo lunes 15 de enero de 2024 a las 8:00 p.m. desde el Peacock Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. La cobertura comenzará una hora antes para transmitir la alfombra roja.

Dónde verlo

La ceremonia de premiación se transmitirá en vivo por TNT y HBO Max. Además, finalizada la transmisión, el evento podrá volver a disfrutarse por HBO Max durante 6 meses, para que la audiencia pueda revivir los mejores momentos de la noche.

Nominados

Este año, la competencia es feroz con series como “Andor” (Disney+), “Better Call Saul” (AMC), “The Crown” (Netflix), “House of the Dragon” (HBO/Max), “The Last of Us” (HBO/Max), “Succession” (HBO/Max), “The White Lotus” (HBO/Max) y “Yellowjackets” (Showtime) compitiendo por el premio a la Mejor Serie de Drama.

En la categoría de Mejor Actriz Principal en Serie de Drama, las nominadas son Sharon Horgan por “Bad Sisters”, Melanie Lynskey por “Yellowjackets”, Elisabeth Moss por “The Handmaid’s Tale”, Bella Ramsey por “The Last of Us”, Keri Russell por “La diplomática” y Sarah Snook por “Succession”.

En la categoría de Mejor Actor Principal en Serie de Drama, los nominados son Jeff Bridges por “The Old Man”, Brian Cox por “Succession”, Kieran Culkin por “Succession”, Bob Odenkirk por “Better Call Saul”, Pedro Pascal por “The Last of Us” y Jeremy Strong por “Succession”.

El actor Anthony Anderson, nominado a varios premios gracias a su papel en la comedia “Black-ish” de ABC, será el anfitrión de los premios. Asegúrate de sintonizar para ver quién se lleva a casa los premios más codiciados de la televisión.