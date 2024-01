Yeri Mua estalla en redes y pide que dejen de meterla en polémicas relacionadas con Dani Flow

La influencer y cantante Yeri Mua ha pedido a sus seguidores que dejen de relacionarla con las polémicas declaraciones del cantante de reguetón mexa Dani Flow.

Recientemente, Dani Flow se ha visto envuelto en unas controversias tras defender al influencer Rix, quien fue acusado por Nath Campos de abuso sexual y por una rima que lanzó hace un unos años que alude a la pedofilia. Las declaraciones de Dani Flow han generado un gran revuelo en las redes sociales, y muchos usuarios han comenzado a vincular a Yeri Mua con las polémicas debido a una colaboración musical que ambos artistas planeaban lanzar.

Yeri Mua pide que dejen de relacionarla con las polémicas de Dani Flow

Yeri Mua, conocida como la “Bratz jarocha”, ha expresado su frustración por ser involucrada en esta situación. A través de su cuenta en la red social ‘X’, la cantante pidió a los internautas que dejen de etiquetarla en contenidos relacionados con las declaraciones de Dani Flow.

Además, Yeri Mua ha dejado claro que si Dani Flow no ofrece una disculpa sincera por sus comentarios misóginos, la canción que tenían planeada no verá la luz. “Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra, literal hacia la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación, es obvio”, escribió Yeri Mua en su cuenta de ‘X’.