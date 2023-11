‘Now and Then–The last Beatles song’ ya está en Disney+: esto es todo lo que debes saber

The Beatles se ha convertido este 2 de noviembre en tendencia mundial gracias al lanzamiento de “Now and Then”, última canción del cuarteto de Liverpool; el sencillo no viene solo, y forma parte de una serie de sorpresas que los beatlemaníacos apreciarán.

Desde que se anunció el lanzamiento a nivel mundial de una nueva canción de The Beatles, los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar, y es que mientras para varios entusiastas esto significó una oportunidad inigualable para mantener vivo el legado de los “Fab Four”, otros criticaron severamente el uso de la Inteligencia Artificial.

La herramienta sólo se utilizó para separar la voz de John Lennon y el sonido de su piano; de esta manera, la canción tendría más calidad. Sin embargo, esto no evitó que la pieza fuera el tema de un intenso debate por parte de los internautas.

Con el lanzamiento de “Now and Then”, The Beatles también estrenó un breve documental en donde se explica cómo fue creada esta mítica composición: “The Last Beatles Song”, como se titula, está disponible desde ayer, 1 de noviembre, y pronto se posicionó entre las preferencias de la audiencia. Conoce más sobre este trabajo único.

“NOW AND THEN–THE LAST BEATLES SONG": DE QUÉ TRATA Y DÓNDE VER EL DOCUMENTAL

“Now and Then–The last Beatles song” se estrenó el miércoles a nivel mundial en la plataforma de streaming Disney+ , donde además puedes ver otro interesante documental de la banda, “The Beatles: Get Back”.

Si no tienes suscripción a Disney+, te tenemos buenas noticias: el cortometraje también está disponible a través del canal oficial de The Beatles en YouTube. En cuanto a la televisión abierta, el canal 7 de TV Azteca lo transmitió como parte de su programación vespertina, a la una de la tarde.

¿De qué trata “Now and Then–The last Beatles song”? A lo largo de los poco más de 12 minutos que dura el cortometraje, Paul McCarney , Ringo Starr y Sean Lennon, hijo de John Lennon, explican a sus seguidores sobre el proceso creativo de esta canción, a la vez que se escuchan fragmentos de ella.

“Cuando perdimos a John supimos que realmente había terminado. Pero en 1994, asombrosamente una oportunidad interesante surgió donde podíamos hacer más música juntos”, se escucha decir a Paul McCartney al inicio de la cinta.

Aunque “Now and Then” se había tomado como una opción para incluirla en el material “The Beatles Anthology”, al final la canción se descartó y sólo salieron a la luz los demos de Lennon, “Free as a bird” y “Real love”, que durante muchos años ostentaron el título de ser las últimas canciones de la banda.

Sin embargo, durante la grabación del documental “Get Back”, se descubrió que la tecnología ya había evolucionado lo suficiente para trabajar con un viejo demo de John Lennon.

“Ha sido capaz de separar los instrumentos y las voces”, aseguró Paul McCartney, quien en el documental, expresó su satisfacción por el resultado final.